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00:56 (мск), источник: Коммерсантъ

Росавиация продолжает работу по сертификации Boeing 737 MAX

Официальной информации о возобновлении эксплуатации воздушного судна Boeing 737 MAX в Росавиацию от Федерального управления гражданской авиации США (FAA) как первичной сертификационной власти пока не поступало, сообщили в российском авиарегуляторе.

Источник: AP 2020

FAA разрешило вернуть в эксплуатацию самолеты Boeing 737 MAX сегодня, 18 ноября. Это решение позволит авиакомпаниям под юрисдикцией FAA, включая перевозчиков в США, выполнять необходимые действия для возобновления эксплуатации самолета, а также позволит Boeing начать поставки.

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Эксплуатация Boeing 737 MAX была остановлена в марте 2019 года после двух катастроф — в Индонезии и Эфиопии. В первом случае погибли 189 человек, во втором — 157. Boeing внесла изменения в программное обеспечение системы улучшения маневренных характеристик (MCAS) после того, как она была названа причиной двух катастроф. С января Boeing остановила конвейер 737 MAX для оптимизации издержек из-за неопределенности по срокам. В России Boeing 737 MAX заказывали S7, «Победа», «Уральские авиалинии», Utair и NordStar — в общей сложности 59 самолетов. Из них S7 уже получила два.

В настоящее время Росавиация и Авиарегистр России продолжают работу по сертификации в России изменения системы улучшения характеристик маневрирования (MCAS) семейства самолетов Boeing 737 МАХ. В рамках этого процесса «в обязательном порядке» будут учитываться результаты сертификации и выводы как FAA США, так и других регуляторов касательно условий безопасного возвращения в коммерческую эксплуатацию 737 MAX, заключили в Росавиации.

Ольга Никитина

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