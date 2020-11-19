15:49 (мск), источник: Интерфакс
В Думе предложили разрешить Москве и Петербургу устанавливать тарифы на такси
Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU — Решением властей Москвы,
Он отметил, что соответствующие изменения вошли в пакет поправок ко второму чтению законопроекта о регулировании деятельности такси в РФ.
«Поправки указывают, что нормативным актом субъекта РФ — Москвы,
Кроме того, тарифы на перевозку легковым такси, учитывающие время суток, дни недели, класс комфортности и другие особенности перевозки, разрабатываются перевозчиками, говорится в поправках.
Соответствующие сведения должны быть размещены на сайте перевозчика в интернете не менее чем за три рабочих дня до начала их применения.
«Поправками регионам оставлено явно сомнительное и избыточное право устанавливать требования к цвету такси, экологическому классу и классу комфортности», — сказал Лысаков.
В поправках ко второму чтению прописано, что «такси должно иметь на кузове (боковых поверхностях кузова) цветографическую схему легкового такси, представляющее собой композицию из квадратов контрастного цвета, расположенных в шахматном порядке».
Лысаков отметил, что при этом законопроектом не определены хотя бы основные принципы и условия установления регионами данных требований.
«Не определено, что такое “класс комфортности”. Тут есть коррупционная ловушка. Некоторые деятели могут прописать параметры этих классов по своим компаниям, а остальные будут вытеснены с рынка», — пояснил Лысаков «Интерфаксу».
Поправки также предусматривают, что по решению субъекта РФ может быть установлено требование о недопуске к работе в такси водителя, «который не прошел аттестацию на знание расположения наиболее значимых объектов инфраструктуры субъекта РФ и путей подъезда к ним, действий в чрезвычайной ситуации».
Лысаков обратил внимание, что «по предлагаемому в поправках регулированию — самозанятые, в отличие от предпринимателей, не могут работать без агрегатора».
Это очередной раз говорит о знании разработчиками поправок отрасли легкового такси лишь в пределах Садового кольца. Агрегаторы не работают в небольших городах и поселках, в которых их деятельность убыточна. А вот такси там есть. Более того, оно там замещает общественный транспорт. Такси вызывают по телефону или берут с места парковки.
Именно таким таксистам «необходимо максимально облегчить административное бремя ведения деятельности, но законопроект по сути лишает их права быть самозанятыми», сказал депутат.
Перевозчик в случае заключения договора со службой заказа такси обязан вести в электронной форме или на бумажном носителе журнал регистрации заказов такси с учетом следующих сведений: дата и время принятия заказа, дата выполнения заказа, адрес места подачи легкового такси и адрес места окончания перевозки и так далее.
«Это “золотая база” клиентов, таким образом существует риск передачи этих данных конкурентам», — сказал Лысаков.
Поправки, направленные в ГПУ, также предусматривают, что «водителем легкового такси может быть лицо, которое имеет право на управление транспортным средством категории «В «в течение трех и более лет».
Также работать в такси имеют право те, кто имеют российские национальные права, указывается в поправках.
Законопроектом предусматривается, что в качестве агрегатора легкового такси может выступать только отечественное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, включенные в единый государственный реестр юрлиц или реестр и ИП. «При этом вновь оставлен разрешительный порядок осуществления деятельности агрегаторов», — сказал Лысаков.
Он отметил, что это уже пятый вариант поправок законопроекта, который подготовлен комитетом по транспорту и направляется в правительство для получения отзыва. Он считает, это рекордным результатом, но вместе с тем отмечает, что «в нынешних условиях, когда многие сферы