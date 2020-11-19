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20:37 (мск), источник: Forbes

«Лавочка закрывается»: Минстрой предложил запретить строительство апартаментов

Министерство строительства и ЖКХ намерено запретить строительство апартаментов. Об этом сообщил замглавы ведомства Никита Стасишин, передает «РИА Новости».

Источник: Reuters

При этом министерство планирует утвердить статус уже построенных апартаментов законодательно. «Пока наша позиция, что, наверное, это нецелесообразно в будущем строить все, что не подходит под жилое. Поэтому под амнистию должно попасть то, что уже построено, оно должно быть учтено в объеме ввода жилья, но с какого-то момента мы должны честно друг другу ответить, что все — эта лавочка закрывается, с сегодняшнего дня мы строим только жилье», — отметил Стасишин, выступая в Совете Федерации.

С точки зрения государства апартаменты — это вид коммерческой недвижимости. Их правовой статус не уточнен, и хотя они используются как жилье, с юридической точки зрения жильем они не считаются. Из-за этого возникает разница в налогах и коммунальных платежах по сравнению с квартирами. В случае проблем у застройщика дольщики апартаментов не защищены законодательно, отмечает ТАСС.

Кроме того, из-за отсутствия статуса жилого помещения собственники апартаментов не могут получить постоянную регистрацию.
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Законопроект о статусе апартаментов планируется принять до конца 2020 года. Вопрос апартаментов обсуждается чиновниками уже много лет. Еще в 2014 году московские власти совместно с Минстроем занимались разработкой законопроекта, который позволил бы приравнять апартаменты к объектам жилой недвижимости.

В итоге Минстрой сообщил, что не может этого сделать. Большинство апартаментов располагается в промзонах, где жилищное строительство не может быть разрешено, указывало ведомство. Оно также обращало внимание на нерешенный вопрос о том, следует ли обязать застройщиков апартаментов возводить необходимую инфраструктуру.

В 2018 году депутат Александр Сидякин внес в Госдуму законопроект, предполагавший приравнивание к жилью уже существующих апартаментов и создание механизма для смены статуса таких помещений в будущем. Но в итоге законопроект был отозван — из-за межведомственных разногласий при его обсуждении, в частности с отрицательной позицией Минэкономразвития, говорил ТАСС источник в Госдуме.

Идея считать апартаменты жильем и разрешить там прописку узаконит мошенничество и коррупцию в этой сфере, заявляла в апреле глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская.
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