«Аэрофлот» передаст своей «дочке» все самолеты Superjet за два года

По словам одного из них, до конца 2020 года компания передаст «России» пять таких самолетов, в 2021 году — 44 самолета и еще десять — в 2022-ом. Второй собеседник называет похожие данные. Оба сходятся в том, что последние десять самолетов российского производства будут переданы в 2022 году.
Представитель «России» сказал РБК, что авиакомпания ожидает поставку до десяти новых Superjet до конца 2020 года, а в 2021 году парк таких самолетов планируется нарастить до 66. Общее количество самолетов у авиаперевозчика удвоится — с 54 до более чем 120. Но он не стал уточнять, какая часть самолетов поступит от «Аэрофлота», а какая — от лизинговых компаний или производителя, корпорации «Иркут». РБК направил запрос представителю группы «Аэрофлот».
Почему «Аэрофлот» передает суперджеты
Перевод в «Россию» всех лайнеров «Аэрофлота» российского производства, включая Superjet и позднее МС-21, предусмотрен долгосрочной стратегией развития группы до 2028 года, которая была принята летом 2020-го. «[К 2028 году] у нее будет 250 машин, из которых 235 — отечественного производства, что очень важно», — говорил экс-гендиректор группы Виталий Савельев (ныне министр транспорта) на встрече с премьером Михаилом Мишустиным в середине июля. Сейчас в парке «Аэрофлота» 54 SSJ, до 2026 года в соответствии с договоренностями с Объединенной авиастроительной корпорацией (контролирует «Иркут», который производит Superjet) он должен закупить еще 100 таких лайнеров.
«Россия» вместо «Аэрофлота» займется и социальными направлениями полетов, в том числе с «плоскими тарифами», которые применяются на рейсах на Дальний Восток, в Калининград и Крым. До одобрения новой стратегии группы «Россия» больше занималась зарубежными маршрутами, включая туристические и чартерные: в том числе в Бангкок, Анталью, Тель-Авив. Компания выполняет перевозки совместно с туроператором «Библио-Глобус». По данным Росавиации, перевозчик входит в топ-4 российских авиакомпаний, за первые восемь месяцев 2020 года услугами «России» воспользовались 3,62 млн человек.
«Нет смысла длительное время параллельно содержать в компаниях одной группы два летных отряда под один тип самолетов, дублировать технических специалистов и т. д. Принято решение сконцентрировать всю отечественную технику в “России”, и форсирование этого процесса оправдано», — говорит исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
Избавившись от российских лайнеров, «Аэрофлот» намерен оставить в своем парке преимущественно самолеты европейской Airbus, а ее «дочка» лоукостер «Победа» с момента создания летает только на американских Boeing.
Савельев говорил на встрече с Мишустиным, что «Аэрофлот» сосредоточится на дальнемагистральных рейсах, чтобы стать «пятизвездочной компанией».
До сих пор «Россия» не летала на SSJ. Тендеры на поставку первых трех новых лайнеров в операционный лизинг на 12 лет она объявила в октябре, но так и не нашла претендентов на выполнение этих заказов. Сделка не состоялась из-за недостаточного обеспечения по этому заказу, рассказывали РБК источники в двух крупных лизинговых компаниях. По словам одного из них, потенциального лизингодателя мог не устроить риск на авиакомпанию «Россия» — без поручительства или гарантии головной компании группы — «Аэрофлота». Это подтвердили два источника, близкие к разным сторонам переговоров.
Однако 9 ноября «дочка» Промсвязьбанка «ПСБ лизинг» договорилась с «Иркутом» о поставке группе «Аэрофлот» пяти SSJ. Эти самолеты будут переданы именно авиакомпании «Россия», сказал РБК источник, близкий к одной из сторон сделки. Более того, 18 ноября «Россия» разместила заказ на оказание услуг по проведению инспекций 77 судов SSJ с целью оценки их летной годности и выдачи соответствующих документов. Этого должно хватит на парк российских самолетов, который будет у компании в конце 2022 года после передачи десяти последних самолетов «Аэрофлота» — 76 лайнеров.
Кто еще эксплуатирует Superjet
«Аэрофлот» является крупнейшим эксплуатантом Superjet, но на этих лайнерах летают и другие российские авиакомпании, включая Red Wings и «Азимут». В 2020—2021 годах «Иркут» планирует поставить 59 самолетов SSJ нескольким российским авиакомпаниям. 30 лайнеров получит авиакомпания Red Wings (как и ОАК и «Иркут», подконтрольная «Ростеху»), 22 — группа «Аэрофлот» (восемь в 2020-м, еще 14 — в 2021 году), остальные пополнят флот «Азимута» и «Якутии», говорил в июле глава Минпромторга Денис Мантуров.
Ранее эти 59 лайнеров не были востребованы покупателями. Теперь предполагается, что их купит «ПСБ Лизинг» примерно за 140 млрд руб. за счет кредита оборонного Промсвязьбанка и поставит вышеперечисленным российским авиакомпаниям. Президент Владимир Путин еще в мае одобрил предоставление госгарантий на закупку этих самолетов у производителя в течение двух лет в рамках новой программы поддержки лизинга российских самолетов. Представители «Иркута» и «ПСБ Лизинг» отказались от комментариев.
Год назад подразделению «Иркута» не удалось выполнить годовой план продаж. Вместо запланированных 20−25 лайнеров они поставили перевозчикам только шесть. Причины, как рассказывали источники РБК, — отсутствие сервисных центров и имиджевые потери из-за трагедии в Шереметьево, которая произошла в мае 2019 года. Тогда лайнер «Аэрофлота» загорелся при приземлении, погиб 41 человек.
«Мы подтвердили свой контракт на 150 машин Sukhoi Superjet, 54 машины у нас на сегодняшний день в парке, мы ими оперируем. И у нас заказ на 50 машин, твердый контракт, [на новый ближне- и среднемагистральный лайнер] МС-21, и к ним 35 машин — это опцион», — заявлял экс-глава «Аэрофлота» летом. Группа продолжит выполнять свои «стратегические обязательства» перед российским авиапромом.