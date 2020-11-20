10:19 (мск), источник: Известия
Бремя и стекло: производители предупредили о перебоях в поставках водки
Причиной может стать нехватка бутылок в случае изменения системы утилизации тары.
Бизнес предупредил правительство о возможных перебоях с поставками водки в магазины. Причиной может стать нехватка стеклянной тары, если кабмин изменит систему утилизации упаковки в России: перенесет ответственность за переработку тары на ее производителей. Об этом сказано в письме Союза производителей алкогольной продукции (СПАП)
СПАП (объединяет крупнейших производителей спирта и ликероводочной продукции) 18 ноября направил письмо
Решить, кто должен утилизировать упаковку — производитель товара (как сейчас) или производитель тары, должна рабочая группа под руководством
Все эти изменения в концепцию расширенной ответственности производителей и импортеров (РОП) кабмин обсуждает с бизнесом по поручению президента Владимира Путина. Обновленный документ будет содержать свежие подходы в работе с мусором. В итоге он не будет столь стремительно скапливаться на полигонах. Срок исполнения поручения — март 2020 года, но его вынужденно перенесли в том числе
СПАП выступает против перекладывания ответственности за утилизацию тары на ее производителей.
В аппарате
В
Производители упаковки, в том числе бутылок, не могут контролировать объемы реализованного товара. Им недоступны данные о продажах, поэтому заводы не смогут собрать и переработать свою продукцию, сказал «Известиям» исполнительный директор Ассоциации производителей стеклянной тары Елена Емельянова. Поэтому в случае переноса ответственности компании, скорее всего, столкнутся с новой фискальной нагрузкой — экологическим сбором.
Сегодня его ставка для стеклянной тары составляет 2564 рублей за одну тонну, хотя финальные затраты производителя (если он не перерабатывает тару сам) высчитывают по сложной формуле. Она учитывает количество бутылок (по итогам 2019 года отрасль произвела 4 млн единиц продукции), ставку экосбора, а также норматив по переработке (у бутылок это 25%).
— Речь идет о дополнительных 12 млрд рублей в год, что составляет порядка 15% от оборота отрасли и в два раза превышает ее маржинальность. Цена бутылки вырастет на 30−50%, — сказала Елена Емельянова. — Конечно, это повлечет за собой ряд банкротств в стекольной отрасли, что в итоге провоцирует перебои с поставками стеклянной тары и ее дефицит.
Перенос ответственности скажется и на винодельческой отрасли, где у производителей нет альтернативы стеклянной бутылке, добавила эксперт.
Минприроды уже поддержало перенос ответственности на изготовителей тары. Ведомство одобрило вариант, по которому отечественные компании, производящие упаковку, могут ее утилизировать, тогда как у импортеров будет возможность оплачивать экологический сбор в момент пересечения границы. Об этом сказано в письме ведомства в правительство от 23 октября за подписью бывшего министра Дмитрия Кобылкина (есть у «Известий»). Такой порядок поможет снизить количество субъектов контроля, что уменьшит дополнительную нагрузку регулятора, а значит, увеличит эффективность его работы, поясняется в документе.
В Минприроды на момент публикации на запрос «Известий» не ответили.