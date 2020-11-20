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10:19 (мск), источник: Известия

Бремя и стекло: производители предупредили о перебоях в поставках водки

Причиной может стать нехватка бутылок в случае изменения системы утилизации тары.

Источник: Reuters

Бизнес предупредил правительство о возможных перебоях с поставками водки в магазины. Причиной может стать нехватка стеклянной тары, если кабмин изменит систему утилизации упаковки в России: перенесет ответственность за переработку тары на ее производителей. Об этом сказано в письме Союза производителей алкогольной продукции (СПАП) вице-премьеру Виктории Абрамченко (есть у «Известий»). Сейчас бремя ответственности за утилизацию тары лежит на изготовителях товаров. Но возможные изменения уже обсуждаются в кабмине. Предполагается, что нововведения вступят в силу в 2021 году.

Проблема с водкой

СПАП (объединяет крупнейших производителей спирта и ликероводочной продукции) 18 ноября направил письмо вице-премьеру Виктории Абрамченко. В документе компании описали сложности, с которыми могут столкнуться, если правительство решит перенести ответственность за переработку тары на ее изготовителей.

Решить, кто должен утилизировать упаковку — производитель товара (как сейчас) или производитель тары, должна рабочая группа под руководством вице-премьера, в которую входят представители министерств и профильных ассоциаций. Ответственный за это будет должен ее самостоятельно перерабатывать или платить экологический сбор. Во втором случае утилизацией займется государство.

Все эти изменения в концепцию расширенной ответственности производителей и импортеров (РОП) кабмин обсуждает с бизнесом по поручению президента Владимира Путина. Обновленный документ будет содержать свежие подходы в работе с мусором. В итоге он не будет столь стремительно скапливаться на полигонах. Срок исполнения поручения — март 2020 года, но его вынужденно перенесли в том числе из-за пандемии коронавируса. Теперь предполагается, что новые принципы концепции начнут работать со следующего года.

СПАП выступает против перекладывания ответственности за утилизацию тары на ее производителей.

Столь существенное изменение принципов работы может повлечь за собой кардинальную перестройку на рынке, сказано в письме союза вице-премьеру.

Во-первых, из-за новых обязанностей производители бутылок столкнутся с ростом их себестоимости. И это спровоцирует рост цен на водку у производителей, уточнил «Известиям» президент СПАП Игорь Косарев. Речь о нескольких рублях на бутылку, но даже такая сумма будет чувствительной для покупателя, и он может перейти на более дешевую, но нелегальную продукцию, считают в союзе. А это уже приведет к снижению поступлений в бюджет от акцизов с легального алкоголя, сказано в письме СПАП.

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Во-вторых, новые обязательства стекольных заводов серьезно скажутся на их работе, уверены в союзе. Производители крепкого алкоголя столкнутся с нарушением сроков поставок бутылок, считают в СПАП. Из-за этого изготовители крепких напитков, возможно, будут поставлять продукцию в торговые сети с перебоями, уточнил Игорь Косарев.

В аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко «Известиям» сказали, что рассмотрят письмо, когда оно поступит. Там уточнили, что пока работа над концепцией продолжается в рамках рабочей группы правительства и бизнеса. Ожидается, что до конца года документ будет готов.

В пресс-службе Минпромторга «Известиям» сказали, что считают нецелесообразным перенос ответственности с производителя тары на ее изготовителя. Дело в том, что за дизайн упаковки, ее внешний вид отвечает сам производитель товара. Более того, из-за переноса ответственности стоимость упаковки может возрасти, уверены в министерстве. В первую очередь из-за того, что изготовитель упаковки уплатит экологический сбор, который будет включен в цену тары.

Дорогая бутылка

Производители упаковки, в том числе бутылок, не могут контролировать объемы реализованного товара. Им недоступны данные о продажах, поэтому заводы не смогут собрать и переработать свою продукцию, сказал «Известиям» исполнительный директор Ассоциации производителей стеклянной тары Елена Емельянова. Поэтому в случае переноса ответственности компании, скорее всего, столкнутся с новой фискальной нагрузкой — экологическим сбором.

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Сегодня его ставка для стеклянной тары составляет 2564 рублей за одну тонну, хотя финальные затраты производителя (если он не перерабатывает тару сам) высчитывают по сложной формуле. Она учитывает количество бутылок (по итогам 2019 года отрасль произвела 4 млн единиц продукции), ставку экосбора, а также норматив по переработке (у бутылок это 25%).

— Речь идет о дополнительных 12 млрд рублей в год, что составляет порядка 15% от оборота отрасли и в два раза превышает ее маржинальность. Цена бутылки вырастет на 30−50%, — сказала Елена Емельянова. — Конечно, это повлечет за собой ряд банкротств в стекольной отрасли, что в итоге провоцирует перебои с поставками стеклянной тары и ее дефицит.

Перенос ответственности скажется и на винодельческой отрасли, где у производителей нет альтернативы стеклянной бутылке, добавила эксперт.

Выдерживать конкуренцию с международными игроками будет еще сложнее, несмотря на меры государственной поддержки.

Минприроды уже поддержало перенос ответственности на изготовителей тары. Ведомство одобрило вариант, по которому отечественные компании, производящие упаковку, могут ее утилизировать, тогда как у импортеров будет возможность оплачивать экологический сбор в момент пересечения границы. Об этом сказано в письме ведомства в правительство от 23 октября за подписью бывшего министра Дмитрия Кобылкина (есть у «Известий»). Такой порядок поможет снизить количество субъектов контроля, что уменьшит дополнительную нагрузку регулятора, а значит, увеличит эффективность его работы, поясняется в документе.

В Минприроды на момент публикации на запрос «Известий» не ответили.

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