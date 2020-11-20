10:52 (мск), источник: Известия
Танц-фол: диджеи и бармены не могут найти работу
В России зафиксирован четырехкратный рост резюме сотрудников ночных заведений.
Количество резюме барменов на сервисе поиска работы HH.ru в
В России существенно выросло число желающих найти работу в развлекательной сфере. В
Причем, по данным ресурса, в основном соискатели специализируются на работе в ночном клубе. Резюме с его упоминанием как последнего места работы в
Рост количества заявок от представителей развлекательной индустрии отмечают и другие порталы. Так, в
В SuperJob, в свою очередь отметили, что с апреля по октябрь количество вакансий в сфере развлечений выросло на 40%, а резюме — на треть, что связано с оживлением рынка труда после снятия локдауна в июне.
Одна из причин роста количества творческих резюме в последнее время — запрет властями на работу баров и клубов ночью. Это могло отразиться на условиях труда и зарплате сотрудников.
— Не исключен самый печальный способ экономии для заведений — сокращение смен и числа сотрудников, а также прекращение найма нового персонала. Также, к сожалению, определенно стоит ждать и уменьшения количества ставок, лишения процентов от продаж, — отметил бартендер, исполнитель сервиса YouDo в категории «Мероприятия» Валентин Самосеев.
Опасения экспертов уже начали сбываться.
— Работать стало невыносимо, — анонимно рассказал «Известиям» бармен из заведения на Патриарших прудах. — Постоянно пугают штрафами. Например, санкция грозит за обсуждение с гостями и между собой всего, что связано с коронавирусом и пандемией. Наказание суровое (зарплата за две рабочие смены) или увольнение. А недавно старший менеджер сказал, что штраф, наложенный на ресторан, будет покрыт за счет сотрудника. Началась экономия на хозяйственных мелочах вроде тряпок. Деньги в прошлом месяце мы получили без задержек, но ходят слухи, что в этом так уже не будет.
Диджей Антон Живаев (TonyStarr), в свою очередь, сообщил, что работу сейчас найти практически невозможно:
Из-затого, что клубам и барам нельзя работать ночью, заведения стали обходиться одним или максимум двумя диджеями. Пул большой, конкуренция высокая. Сыграть сейчас один сет в месяц в одном из заведений — это уже хорошо.
В сервисе YouDo.com отметили, что задания по поиску творческого персонала также традиционно связаны с приближением Нового года. Заказы на праздники и корпоративы появляются на сайте с начала осени. Однако таких запросов стало в два раза меньше.
— Многие представители
Появятся и альтернативные варианты для заработка — в ближайшие месяцы повысится количество заказов на проведение домашних вечеринок, уверен Валентин Самосеев.
— Могу предположить, что все новогодние тусовки переедут из баров и клубов в коттеджи и лофты, — отметил он.
Такой вариант развития событий подтвердил «Известиям» и анонимный бариста. По его словам, подобные вечеринки уже вовсю проводят:
После того, как клубам в Москве запретили работать ночью, появились закрытые мероприятия, где проходят «тусовки». Их проводят и в Москве, и в области. Меня часто приглашают там поработать.
При этом значительного роста предложений ведущих, диджеев и аниматоров для домашних локаций не наблюдается, заметили в SuperJob.
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Впрочем, кризис отразился негативно далеко не на всех участниках развлекательного рынка, считает гендиректор компании Moscow Event Роман Яковлев. Для некоторых он даже стал мотивирующим фактором освоить
— Есть компании, которые не смогли перестроиться на
Как ранее писали «Известия», многие компании не испугались
Единственный минус в этом формате — отказ от ряда горячих блюд, которые не получится доставить на домашний корпоратив сотрудникам в том виде, в котором их готовят в ресторане.