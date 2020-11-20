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10:52 (мск), источник: Известия

Танц-фол: диджеи и бармены не могут найти работу

В России зафиксирован четырехкратный рост резюме сотрудников ночных заведений.

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Источник: Известия

Количество резюме барменов на сервисе поиска работы HH.ru в октябре-ноябре выросло в три раза, а диджеев — в 3,5 раза по сравнению с прошлым годом, узнали «Известия». Во многом это связано с запретом на функционирование баров и клубов в ночное время. Руководство заведений теперь ищет всевозможные способы штрафовать сотрудников и лишать их заработка, рассказали «Известиям» пострадавшие. Данные сервиса эти заявления подтверждают — резюме, в которых последним местом работы указан ночной клуб, нынешней осенью стало больше в шесть раз, чем годом ранее. При этом закрытые «тусовки» всё равно сейчас вовсю проводят и в Москве, и в области. И их станет наверняка больше по мере приближения рождественских и новогодних праздников.

Творческий подъем

В России существенно выросло число желающих найти работу в развлекательной сфере. В октябре-ноябре, по сравнению с прошлым годом, стало в два с половиной раза больше резюме аниматоров и танцовщиц, в три раза — певцов и барменов, в три с половиной раза — диджеев. А количество запросов от артистов вообще выросло в четыре с половиной раза. Данные подготовил для «Известий» сервис HH.ru.

Причем, по данным ресурса, в основном соискатели специализируются на работе в ночном клубе. Резюме с его упоминанием как последнего места работы в октябре-ноябре стало больше в шесть раз по сравнению с прошлым годом.

Рост количества заявок от представителей развлекательной индустрии отмечают и другие порталы. Так, в онлайн-сервисе услуг YouDo.com «Известиям» рассказали, что число исполнителей в категории «мероприятия и промоакции» выросло на 15% за период сентябрь-ноябрь (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года).

В SuperJob, в свою очередь отметили, что с апреля по октябрь количество вакансий в сфере развлечений выросло на 40%, а резюме — на треть, что связано с оживлением рынка труда после снятия локдауна в июне.

Бармен желает устроиться

Одна из причин роста количества творческих резюме в последнее время — запрет властями на работу баров и клубов ночью. Это могло отразиться на условиях труда и зарплате сотрудников.

Неочевидно, но факт
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— Не исключен самый печальный способ экономии для заведений — сокращение смен и числа сотрудников, а также прекращение найма нового персонала. Также, к сожалению, определенно стоит ждать и уменьшения количества ставок, лишения процентов от продаж, — отметил бартендер, исполнитель сервиса YouDo в категории «Мероприятия» Валентин Самосеев.

Опасения экспертов уже начали сбываться.

— Работать стало невыносимо, — анонимно рассказал «Известиям» бармен из заведения на Патриарших прудах. — Постоянно пугают штрафами. Например, санкция грозит за обсуждение с гостями и между собой всего, что связано с коронавирусом и пандемией. Наказание суровое (зарплата за две рабочие смены) или увольнение. А недавно старший менеджер сказал, что штраф, наложенный на ресторан, будет покрыт за счет сотрудника. Началась экономия на хозяйственных мелочах вроде тряпок. Деньги в прошлом месяце мы получили без задержек, но ходят слухи, что в этом так уже не будет.

Диджей Антон Живаев (TonyStarr), в свою очередь, сообщил, что работу сейчас найти практически невозможно:

Из-за того, что клубам и барам нельзя работать ночью, заведения стали обходиться одним или максимум двумя диджеями. Пул большой, конкуренция высокая. Сыграть сейчас один сет в месяц в одном из заведений — это уже хорошо.

Из баров — в лофты

В сервисе YouDo.com отметили, что задания по поиску творческого персонала также традиционно связаны с приближением Нового года. Заказы на праздники и корпоративы появляются на сайте с начала осени. Однако таких запросов стало в два раза меньше.

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— Многие представители ивент-индустрии, лишившись привычных источников дохода из-за действующих ограничений, вынуждены искать новые способы заработка — например, подработку в сфере услуг, выполняя заказы от частных лиц, — считают в YouDo.com. — В связи с действующими ограничениями на проведение мероприятий будет набирать популярность удаленный формат работы аниматоров, ведущих праздников. Например, «Дед Мороз и Снегурочка онлайн».

Появятся и альтернативные варианты для заработка — в ближайшие месяцы повысится количество заказов на проведение домашних вечеринок, уверен Валентин Самосеев.

— Могу предположить, что все новогодние тусовки переедут из баров и клубов в коттеджи и лофты, — отметил он.

Такой вариант развития событий подтвердил «Известиям» и анонимный бариста. По его словам, подобные вечеринки уже вовсю проводят:

После того, как клубам в Москве запретили работать ночью, появились закрытые мероприятия, где проходят «тусовки». Их проводят и в Москве, и в области. Меня часто приглашают там поработать.

При этом значительного роста предложений ведущих, диджеев и аниматоров для домашних локаций не наблюдается, заметили в SuperJob.

— Из-за нестабильной экономической ситуации население сокращает расходы на развлечения. Сказывается и тревожность из-за ухудшения эпидемиологических прогнозов. Так, например, в Москве ужесточение антиковидных мер одобряет 41% представителей экономически активного населения, — заключили в SuperJob.

Вечеринка-онлайн

Впрочем, кризис отразился негативно далеко не на всех участниках развлекательного рынка, считает гендиректор компании Moscow Event Роман Яковлев. Для некоторых он даже стал мотивирующим фактором освоить что-то новое.

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— Есть компании, которые не смогли перестроиться на онлайн-формат, и есть те, кто его осилил. Например, мы сейчас вовсю набираем сотрудников, у нас открыты вакансии. Если конкуренты начали сокращать своих сотрудников, то мы готовы их принять, — поделился эксперт.

Как ранее писали «Известия», многие компании не испугались онлайн-формата. Онлайн-вечеринка не сводится к поздравлениям в Zoom, рассказала изданию исполнительный директор Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ) Юлия Жоля. Сотрудникам рассылают алкоголь, ланч-боксы, проводят онлайн-бары, в которых можно совместно выпить. Что касается активностей, то многие обращаются к онлайн-спектаклям. Это может быть постановка, когда все актеры участвуют в действии, сидя у себя дома, а может быть студия, где актеры записывают свою игру.

Единственный минус в этом формате — отказ от ряда горячих блюд, которые не получится доставить на домашний корпоратив сотрудникам в том виде, в котором их готовят в ресторане.

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