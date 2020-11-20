10:30 (мск), источник: Известия
Плати и живи: Минэк разработал российский аналог «золотых паспортов»
Ведомство предложило предоставлять вид на жительство в обмен на инвестиции от 10 млн рублей.
Минэкономразвития предложило выдавать иностранцам вид на жительство в обмен на инвестиции, следует из разработанного ведомством законопроекта (есть у «Известий»). Чтобы получить ВНЖ, нужно будет вложить в российский бизнес не менее 10 млн рублей, либо владеть ОФЗ или недвижимостью минимум на 30 млн. Впрочем, первый замглавы Минэка Михаил Бабич отметил, что иллюзий относительно миграционного статуса программа формировать не должна — она направлена скорее на приток инвестиций. Инструмент будет востребован у граждан «сложных юрисдикций», таких, как страны Ближнего Востока и Африки, прогнозируют эксперты. Однако они отмечают, что стоимость программы по сравнению с европейскими аналогами слишком завышена.
Минэкономразвития подготовило законопроект, позволяющий иностранцам в упрощенном порядке получить вид на жительство в РФ за инвестиции в экономику. Для этого им нужно выполнить хотя бы одно из следующих условий:
В условиях усиления конкурентной борьбы с развитыми зарубежными странами за инвесторов, предпринимателей, специалистов высокой квалификации необходимо создание максимально благоприятных условий для привлечения таких категорий иностранных граждан, следует из пояснительной записки к законопроекту. Предложенные меры должны будут поспособствовать ускоренному технологическому обновлению и развитию российской экономики и созданию высокопроизводительных рабочих мест с достойной заработной платой, говорится в документе.
«Известия» обратились в Минэк с просьбой прокомментировать основную цель законопроекта.
— Предоставление вида на жительство должно быть стимулом для иностранных граждан, заинтересованных во вложениях в нашу экономику, но не формировать ложных предпосылок к получению миграционного статуса, — заявил первый замглавы ведомства Михаил Бабич.
|Справка «Известий»
|За январь-октябрь 2020 года, по данным МВД, было оформлено 182 тыс. документов ВНЖ. В разрезе стран, по данным за полгода, наибольшим спросом вид на жительство пользовался у граждан Таджикистана, Украины, Казахстана, Узбекистана и Азербайджана. В общей сложности им было выдано 70% всех документов. За весь прошлый год Россия предоставила 184 тыс. ВНЖ.
ВНЖ позволяет получить полис ОМС и пользоваться всеми социальными услугами, доступными для граждан РФ. Обладателю документа, в отличие от иностранцев, не нужно получать патент или разрешение на работу в России. Налоговая база будет идентичной с россиянами. Также ВНЖ позволяет въезжать в любые страны, с которыми у РФ действует безвизовый режим. Впрочем, за фактическое проживание за пределами страны более полугода вида могут лишить.
Для получения вида на жительство в РФ сперва необходимо оформить разрешение на временное проживание (РВП), и лишь спустя год можно подавать заявку на ВНЖ, отметила член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. Причем помимо довольно серьезного пакета документов требуется выполнить еще ряд условий, например, сдать экзамен по русскому языку, пройти медосмотр и так далее, добавила она.
Если инициативу Минэка примут, это будет первый закон в РФ, когда натурализация будет происходить не по праву рождения, не по вкладу в культуру или в спорт, а при помощи экономической контрибуции, напомнил старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Константин Добрынин.
Мы часто слышим от иностранных партнеров об их собственном желании или желании их клиентов получить ВНЖ в России, причем интересуются этим граждане стран как ближнего, так и дальнего зарубежья, отметил управляющий партнер юридической фирмы «Борениус» Андрей Гусев. Программа вполне может быть востребованной, тем более что пороги сравнительно невысокие, полагает он. Но полноценный переход в российскую юрисдикцию и получение паспорта вряд ли будет столь актуальным. Сейчас, как правило,
Недвижимость за 30 млн рублей, то есть примерно за $400 тыс. — это в шесть раз выше затрат по переезду всей семьи, например, в Великобританию по действующим в этой стране программам.
Программы получения ВНЖ или гражданства за инвестиции существуют в более чем 100 странах мира, добавила она. В Европе можно получить вид на жительство при инвестициях в недвижимость от €250 тыс. (22,5 млн рублей по курсу в 90 за евро. — «Известия»), уточнила Екатерина Исаева. Например, в Греции, что позволит жить там и путешествовать без визы по 27 странам ЕС.
Впрочем, если ВНЖ можно будет конвертировать в гражданство и получить аналогичные документы для членов семьи, программа будет более актуальна, уверена специалист. Кроме граждан СНГ, она может пользоваться спросом у жителей стран Африки и некоторых государств Ближнего Востока.
По мнению, Константина Добрынина, ВНЖ в России будет востребован,
Иностранцам, которые трудоустроены в РФ, можно получить вид на жительство на период работы практически бесплатно, если они наняты в качестве высококвалифицированных специалистов и, как показывает практика, им ВНЖ не нужен, добавил партнер КПМГ в России и СНГ Донат Подниек. Документ будет интересен владельцам капитала, у которых есть веские причины, чтобы переехать в РФ.
Но есть определенные сложности, например, иностранец с ВНЖ подпадает под требования декларировать все свои счета и вклады в зарубежных банках и иных организациях. В большинстве случаев вид будет востребован у граждан регионов, в которых условия проживания гораздо тяжелее, чем в России (где ведутся военные действия или наблюдается высокая политическая нестабильность), а также тем, кому тяжелее получить аналогичный статус в развитых странах, например,
За последние годы российский паспорт (основное отличие от вида на жительство в праве участвовать в демократическом голосовании) получили ряд зарубежных знаменитостей. Например, в июне заявку на гражданство подала уругвайская актриса и певица Наталия Орейро. В предыдущие годы паспорта РФ оформили боец смешанных единоборств из США Джефф Монсон, актеры Жерар Депардье и Стивен Сигал, боксер Рой Джонс, футболист ЦСКА Марио Фернандес.
В рейтинге самых сильных паспортов мира Henley Passport Index Россия по итогам прошлого года заняла 51-е место, опередив, например, Боснию и Герцеговину и Турцию, но уступив Микронезии и Молдавии. Главный критерий рейтинга — возможности по безвизовому въезду в иностранные государства. Его лидеры — Япония, Сингапур, Германия и Южная Корея (делят третье место).