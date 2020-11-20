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16:20 (мск), источник: Интерфакс

Citigroup спрогнозировал обесценивание доллара на 20% в 2021 году

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU — Доллар США в следующем году может потерять 20% стоимости из-за появления вакцины от коронавируса, считают аналитики Citigroup.

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Источник: AP 2020

«Распространение вакцины спровоцирует все признаки “медвежьего” рынка, позволив доллару двигаться по той же траектории, что и в начале-середине 2000-х гг., — приводит Financial Times слова стратега Citi Кельвина Тсе. — Может ли доллар снизиться на 20% за один лишь следующий год? Мы думаем, что да».

Подобное падение будет максимальным с момента снижения стоимости американской валюты на 33%, которое началось в 2001 году и продлилось до финансового кризиса 2008 года, отмечает FT.

Аналитики Citi считают, что Федеральная резервная система (ФРС) США займет осторожную позицию, прежде чем принять решение о повышении ставок, даже несмотря на ускорение восстановления мировой экономики. В результате инвесторы будут искать другие возможности для вложения денег, поскольку рост инфляционных ожиданий в США снижает относительную привлекательность доллара.

Долларовый индекс, отслеживающий стоимость доллара США относительно шести основных валют, с начала 2020 года опустился более чем на 4%. Тем временем евро укрепился примерно на 6% к доллару, австралийский доллар — более чем на 4%.

В то же время, падение доллара незначительно по сравнению с ростом в предыдущие годы. В 2014 году он укрепился почти на 13%, в 2015 году — на 9%.

В минувшее десятилетие рост спроса на доллар был «почти неизбежен», учитывая повышение ставок ФРС, в то время как некоторые другие центробанки сохраняли их около нуля, считают аналитики Goldman Sachs. Это привело к укреплению доллара и подготовило почву для грядущего падения, отмечает аналитик банка Зак Пандл.

Goldman Sachs прогнозирует снижение доллара на 6% в ближайшие 12 месяцев.

По мнению Пандла, валюта будет ослабевать, даже если восстановление экономики США ускорится.

Стратег Morgan Stanley Эндрю Шитс, в свою очередь, ожидает обесценивание доллара на 4%, а также укрепление нацвалют Норвегии, Швеции, Новой Зеландии и Австралии, когда вакцина поступит для массового использования. Евро и валюты emerging markets, включая бразильский реал, южноафриканский рэнд и российский рубль, могут также вырасти относительно доллара. По прогнозу Шитса, курс евро до конца следующего года может подняться до $1,25.

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Аналитик Deutsche Bank Джордж Саравелос считает, что текущая ситуация благоприятна для «ралли рисковых активов, ослабления доллара и укрепления чувствительных к экономическому росту валют до конца года».

Однако некоторые эксперты сохраняют осторожные прогнозы из-за роста заболеваемости коронавирусом и восстановления карантинных мер. Марк Маккормик из TD Securities, в частности, заявил о «бычьем» прогнозе для доллара в конце текущего года.

«Рынки должны учитывать текущую напряженность, а не просто смотреть в будущее», — сказал он.

Помимо этого, аналитики Barclays считают, что недостаточно масштабный или слишком запоздавший пакет мер поддержки американской экономики может привести к росту спроса на активы «тихой гавани».

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