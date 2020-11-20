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16:08 (мск), источник: РБК

Минпромторг объяснил дефицит применяемых при COVID-19 препаратов

Дефицит препарата для терапии ревматических заболеваний — метилпреднизолона — обусловлен ростом продаж. Аналогичная ситуация есть и по другим антиковидным лекарствам. Минпромторг попросил производителей нарастить объемы препаратов.

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Источник: РИА "Новости"

Почему пропал метилпреднизолон

Дефицит метилпреднизолона, препарата, который включен в методические рекомендации Минздрава для терапии коронавируса, обусловлен ростом его продаж, сообщили РБК в Минпромторге. Такая же ситуация сложилась и с другими препаратами, включенными в рекомендации.

Накануне центр «Ревмо-COVID», который занимается поддержкой пациентов с ревматическими заболеваниями, сообщил о дефиците в аптеках препарата с международным непатентованным наименование метилпреднизолон из группы глюкокортикостероидов — пациенты с ревматизмом используют их для оперативного снятия воспаления.

Одной из основных причин в центре называют повышенный спрос на препарат из-за его применения при лечении коронавируса.
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За октябрь в России было продано 20 тыс. упаковок препарата в форме лиофилизата (твердой форме) для инъекций, в то время как за аналогичный период 2019 года — более 15 тыс. упаковок. «Таким образом, отмечается повышенный спрос на данный лекарственный препарат, что обусловлено его включением в методические рекомендации Минздрава России для профилактики и лечения COVID-19. Стоит отметить, что в соответствии с рекомендациями Минздрава России данный лекарственный препарат в инъекционных лекарственных формах может быть заменен на альтернативные препараты — дексаметазон и преднизолон, производимые в России», — говорится в сообщении Минпромторга. В форме инъекций препарат в России не производится, его импорт осуществляют две компании, с ними министерство проработало вопрос увеличения объемов поставок.

За последние две недели фармкомпании увеличили выпуск препаратов для лечения и профилактики коронавируса на 40% и по большинству их них в ноябре-декабре будут наращены объемы более чем в три раза, говорится в сообщении.
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Также для удовлетворения спроса по антиковидным препаратам комбинируется российское и иностранное производство, по тем препаратам, которые не производятся в России, министерство прорабатывает вопрос увеличения объемов поставок.

Реакция Минздрава

В Минздраве сообщили РБК, что медицинские организации сформировали необходимый резерв метилпреднизолона. Там отметили, что пациентам с ревматическими заболеваниями, которым показан этот препарат прерывать терапию недопустимо.

Приемлемо временно перейти на препараты преднизолона, так как выпускаемые дозировки метилпреднизолона и преднизолона эквивалентны. Тем не менее пациентам нужно обратиться к врачу за корректировкой терапии.

Какая ситуация с другими антиковидными лекарствами

Применяемый при терапии коронавируса фавипиравир отсутствует в 85% аптек, азитромицин в 51%, рекомбеннатный интерферон альфа 2b — в 64%. Такие результаты опроса 3,5 тыс. аптек представил на недавно прошедшем совещании с Владимиром Путиным руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов. В Минпромторге РБК сообщили, что все производители лекарств на сегодняшний день вывели производства антиковидных лекарств в приоритет.

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Парацетомол

Выпускают 12 отечественных производителей, суточная мощность превышает 3,6 млн упаковок, по запросу Минпромторга объем был увеличен в 2,5 раза до 3,4 млн упаковок.

Азитромицин

Антибиотик азитромицин выпускают в России 11 производителей в разных формах, суточная мощность — 2,2 млн. упаковок.

Фавипиравир

Противовирусные препараты с этим действующим веществом производят 3 компании. Текущая мощность более 33 тыс. упаковок, со 2 по 15 ноября по запросу министерства производители выпустили 202 тыс. упаковок.

Эноксапарин натрия

Антикоагулянт (препараты этой группы препятствуют образованию тромбов), сейчас применяемый при лечении осложнений от коронавируса, производят 5 отечественных компаний, суточная мощность составляет 252 тыс. упаковок.

Егор Губернаторов

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