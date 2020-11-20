S7 вслед за «Аэрофлотом» сократит зарплаты пилотам

Авиакомпания S7 Airlines, которая в апреле—октябре 2020 года лидировала в России по количеству перевезенных пассажиров, с 1 марта 2021 года изменит оплату труда членов летных экипажей сроком на два года. Об этом говорится в письме гендиректора авиакомпании Вадима Клебанова, которое он отправил 18 ноября председателям профсоюзных организаций. У РБК есть копия письма, его подлинность подтвердил представитель авиакомпании.
«На фоне неопределенности по восстановлению в полном масштабе рынка авиаперевозок S7 Airlines приходится работать над эффективной оптимизацией расходов. Авиакомпания намерена полностью сохранить летный состав и поэтому вынуждена временно сократить постоянную часть оплаты труда пилотов», — пояснил представитель компании, уточнив, что переменная часть оплаты, стоимость летного часа, остается неизменной: за налет пилоты S7 Airlines продолжат получать зарплату в полном объеме.
Причина сокращения оплаты — организационные изменения, которые заключаются «в существенном сокращении структуры и объема рейсов вследствие продолжающихся ограничений международного авиасообщения и вынужденной отмены внутренних рейсов, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции», — говорится в письме Клебанова.
Из-за пандемии коронавируса и действующих ограничений по итогам 2020 года российские авиакомпании перевезут около 70 млн пассажиров, или на 45% меньше, чем годом ранее, когда был достигнут рекорд 128,1 млн человек.
Об этом заявил 10 ноября заместитель директора департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса Илья Белавинцев. А владелец крупнейшего аэропортового холдинга «Новапорт» Роман Троценко предупредил, что в 2021 году пассажиропоток может снизиться еще, до 65 млн человек.
Согласно письму Клебанова, до конца февраля 2023 года в S7 предполагается снизить оплату труда летных экипажей в части оклада, надбавок за знание английского языка и опыт по занимаемой должности, а также за каждый час летного времени и доплату за посадку в полетах, выполненных с превышением лимита 70,5 часа в месяц. К тому же будут отменены надбавки за инструкторский допуск, а для вторых пилотов — надбавки за опыт в занимаемой должности и безаварийный налет. Насколько в среднем снизятся зарплаты пилотов, в письме не указано. Представитель S7 также не стал это комментировать.
Владелец S7 Владислав Филев еще весной в интервью газете «Коммерсантъ» упомянул о необходимости сокращения зарплат для сохранения сотрудников. «Я думаю, будем уменьшать уровни зарплат, с тем чтобы оставить максимальное количество людей. Если останется 50% объема, то, оставив 50% заработных плат, мы сможем оставить 100% людей. Я проработал директором S7 Airlines 20 лет. Безусловно, мы будем пытаться сохранять людей столько, сколько сможем. На сегодня в холдинге S7 Group работают 11 033 человека», — сообщил он.
В конце октября «Аэрофлот» также начал уведомлять сотрудников летного состава об изменении системы оплаты труда с 1 января 2021 года. Об этом рассказал «Интерфаксу» президент Шереметьевского профсоюза летного состава (ШПЛС) Игорь Дельдюжов.
«Исходя из анализа документов, который мы провели внутри профсоюза, получается, что оклады командиров и вторых пилотов по новым правилам остаются прежними. При этом существенно уменьшается доплата за час полетного времени», — отметил Дельдюжов. Сейчас доплата у командира воздушного судна «Аэрофлота» — около 4,3 тыс. руб. за час летного времени, а станет 2,1 тыс. руб., а у вторых пилотов снизится с 2,1 тыс. до 900 руб. Получается, что при максимальном налете зарплата командира уменьшится на 150 тыс. руб., до 200 тыс. руб., у вторых пилотов — примерно на 70 тыс., до 120 тыс. в месяц, подсчитал он.