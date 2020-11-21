08:08 (мск), источник: Lenta.Ru
У безработных россиян может появиться новый статус
Депутаты фракции КПРФ внесли в Госдуму законопроект, который вводит категорию «вынужденно безработных» граждан. Об этом сообщает «Парламентская газета».
Россияне, с новым статусом «вынужденно безработного» должны получать пособие не ниже МРОТ в случае запрета деятельности их работодателя.
В пояснительной записке к документу говорится, что под категорию «вынужденно безработных» будут попадать граждане, не обеспеченные работой по установленной трудовым договором трудовой функцией со стороны своего работодателя
Такая категория безработных за счет бюджета должна получать пособие не менее средней месячной зарплаты такого гражданина и не ниже размера МРОТ. При этом в этот период работодатель не обязан платить зарплату и не должен расторгать по своей инициативе трудовой договор.
Ранее российский Минтруд констатировал, что на фоне пандемии коронавируса число получателей пособий по безработице в стране выросло в пять раз по сравнению с прошлым годом.