Эксперт оценила законопроект о «вынужденно безработных»

«На период пандемии это действительная помощь малому и среднему бизнесу, так как они действительно пострадали», — отметила эксперт, добавив, что необходим более четкий механизм получения средств.
Ранее стало известно, что депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект, который вводит новую категорию — «вынужденно безработных». Авторы пояснили, что во время ограничений из-за коронавируса многим ИП пришлось приостановить работу. Это, в свою очередь, привело к задержкам, а также невыплатам зарплат. Однако, люди, которых работодатель не обеспечил работой, не признаются, согласно закону, безработными.
Это и стало причиной идеи ввести новую категорию безработных граждан — «вынужденно безработные». К ней предлагается отнести тех, кого работодатели не могут обеспечить работой из-за временного запрета деятельности, который вводится в условиях режима чрезвычайной готовности или ЧС. Для «вынужденно безработных» предлагается ввести специальное пособие, величина которого будет не менее средней месячной зарплаты гражданина и не ниже МРОТ. В это время работодатель не будет платить зарплату, однако он не имеет право расторгнуть трудовой договор.