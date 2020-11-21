Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Зонд NASA взял образцы грунта астероида Бенну Операция осуществляется в автоматическом режиме
Фоторепортажи
12Последствия ледяного дождя во Владивостоке
20Выбраны лучшие фото самых невероятных мест на Земле
16:25 (мск), источник: Ведомости

Россия передала Армении образцы вакцины «Спутник V»

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в составе правительственной делегации прибыл в Ереван, где передал главе минздрава республики образцы вакцины «Спутник V». Об этом сообщила пресс-служба Минздрава России.

COVID-19: Новые случаи
США
Новости по теме
Вся статистика
Источник: РИА "Новости"

«Сегодня же Михаил Мурашко в ходе встречи с министром здравоохранения Армении Арсеном Торосяном вручил ему образцы вакцины “Спутник V”», — говорится в сообщении.

Мурашко подчеркнул, что взаимоотношения двух стран в области медицины будут продолжены, а российские врачи готовы оказать необходимую консультативную и практическую помощь коллегам из Армении.

Как отмечал ранее ТАСС, сегодня в Ереван прибыла межправительственная делегация России, в состав которой помимо Шойгу также входят министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер Алексей Оверчук, глава Минздрава Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В частности, сегодня министр обороны России Сергей Шойгу провел встречу в Ереване с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в ходе которой стороны обсудили урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе. Шойгу рассказал о завершении работы по переброске российского миротворческого контингента в Карабах, подчеркнув, что Россия намерена не допустить возобновления кровопролития в зоне конфликта.

11 августа Россия первой в мире зарегистрировала собственную вакцину от коронавируса — «Спутник V». Производить препарат начали 15 августа. В настоящее время проходят пострегистрационные испытания вакцины, в ходе которых планируется привить 40 000 добровольцев. Эффективность препарата, согласно промежуточным данным третьей фазы пострегистрационного исследования, составила 92%.

14 октября в стране зарегистрировали вакцину «ЭпиВакКорона», разработанную центром «Вектор». Позже Путин объявил о скорой регистрации третьей отечественной вакцины от коронавируса от центра им. Чумакова.

 282 года первому полету человека на воздушном шаре. Фотогалерея
Как Санта Клаусы готовятся к Рождеству в пандемию. Фотогалерея
Выплаты медикам, дети и помощь турбизнесу: новые решения кабмина
Суд США удовлетворил ходатайство России по делу ЮКОСа
Агутин победил в конкурсе авторов песен и композиторов в США
Россия ввела персональные санкции против граждан Великобритании
Алиев заявил об окончании многолетнего конфликта в Карабахе
В Испании обнаружили 400 захоронений в исламском некрополе
Мальчик из США заработал на авто и квартиру, продавая вазоны
Gnezdo.ru
Звезды и их сыновья в одном возрасте (фото)
Красивая пара: а теперь смотри, где они живут
Неземной красоты россиянки без грамма косметики
Голливудская улыбка русских звезд: в чем секрет
Кино
Звезда «Ворониных» поздравила экранную дочку с 17-летием Екатерина Волкова призвала зрителей «закидать» молодую актрису поздравлениями
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Второй ребенок 531
Конкурс рассказов. Обсуждаем "умный статус" 510
Крик души! Помогите!!! 473
Второй ребенок 455
Леди
Новое фото 74-летней матери Преснякова произвело фурор в сети Артистка восхитила сеть молодостью и красотой
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь