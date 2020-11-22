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12:31 (мск), источник: ТАСС

Власти Гонконга будут выплачивать по $645 малоимущим, зараженным коронавирусом

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 22 ноября. /ТАСС/. Власти Гонконга пообещали выплачивать по 5 000 гонконгских долларов ($645) в качестве социальной помощи пациентам из малоимущих слоев населения, у которых будет диагностировано заражение коронавирусом. О такой инициативе в воскресенье объявила секретарь (министр) по делам продовольствия и здравоохранения София Чэнь.

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Источник: AP 2020

«Мы надеемся, что эти субсидии могут побудить прийти для тестирования людей с низким достатком, которых волнует потеря доходов в случае изоляции», — приводит слова министра газета South China Morning Post. Детали нововведения будут объявлены позже департаментом труда и социального обеспечения.

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В настоящее время Гонконг столкнулся с новой, уже четвертой по счету волной вируса. Так, в минувший четверг здесь было зарегистрировано 12 случаев заражения, в пятницу — 26, в субботу — 43. В воскресенье ожидается 71 случай, что станет максимальным ежедневным приростом с середины августа.

На фоне ухудшения эпидемической ситуации власти Гонконга объявили о решении отложить на две недели намеченный на 22 ноября запуск механизма взаимных упрощенных поездок с Сингапуром, при котором потребуется только отрицательный результат теста на коронавирус и отменяется карантин. Также объявлено о запрете в клубах и барах живой музыки и танцев, переводе на онлайн-обучение учащихся начальных школ.

Власти также могут пойти на дальнейшее ужесточение правил социального дистанцирования. Они запрещают ресторанам и барам работать при заполняемости свыше 50%, населению — собираться группами более четырех человек и выходить без защитных масок. Нарушителям грозит штраф в размере от 2 тыс. гонконгских долларов ($258).

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