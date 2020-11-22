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13:47 (мск), источник: РИА Новости

Производитель «Спутника V» пообещал цену ниже, чем у западных вакцин

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Стоимость «Спутника V» будет значительно ниже, чем у вакцин от коронавируса, разработанных компаниями Pfizer/BioNTech и Moderna, сообщается в Twitter-аккаунте российской вакцины.

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Источник: РИА "Новости"

«Объявленная стоимость Pfizer в 19,5 доллара и Moderna в 25−37 долларов за дозу фактически означает их стоимость в 39 долларов и 50−74 доллара на человека. Для вакцин Pfizer, “Спутник V” и Moderna необходимы две дозы на человека. Цена “Спутник V” будет значительно ниже», — говорится в сообщении.

«Спутник V» — первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции. Она разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека.

Сейчас «Спутник V» проходит пострегистрационные испытания, в которых участвуют 40 тысяч человек. Первую дозу препарата получили уже более 20 тысяч добровольцев, а более 16 тысяч — и вторую. Первый промежуточный анализ данных продемонстрировал эффективность вакцины на уровне 92 процентов.

Кроме того, клинические испытания «Спутника V» проходят также в Белоруссии, Объединенных Арабских Эмиратах, Индии, Венесуэле и Бразилии.

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