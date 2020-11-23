Белоруссия поставит в Россию дефицитный противораковый препарат

Винкристин — препарат для лечения онкологических заболеваний. Он входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).
«Белмедпрепараты» сообщили, что выпускают лекарство на основе субстанции белорусского и китайского производства.
Если «Белмедпрепараты» получит регистрационное удостоверение, предприятие сможет участвовать в России в государственных закупках винкристина.
Изданию не удалось получить комментарии в «Белмедпрепаратах».
«Белмедпрепаратам» нужно поторопиться, сообщил источник издания в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Он пояснил, что производители лекарств из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) могут подать досье на регистрацию в странах — участницах организации препаратов, которые прошли доклинические испытания по национальным правилам, до конца года.
По словам собеседника издания, белорусские производители уже замещают до 20% препаратов, которые российские компании отказались выпускать.
Винкристин в России выпускают два предприятия — НМИЦ имени Блохина и «Верофарм». В последнем изданию сообщили, что произвели запланированный объем и начали поставки. В НМИЦ винкристин не планируют выпускать в ближайшее время, причины этого «Коммерсанту» там не раскрыли.
Издание предположило, что это может быть связано с решением Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которая отказалась согласовать НМИЦ повышение на 27% предельной отпускной цены препарата: до 160 руб. за 1 мл и до 320 руб. за 2 мл.
Еще один производитель — израильская Teva — перестал поставлять винкристин в Россию, потому что его заявка на тендерах отклонялась по принципу «третий лишний» (если есть два предложения от российских производителей, то заявка на поставку иностранных товаров исключается).
«Белмедпрепаратам» будет легче попасть на госзакупки, учитывая особые условия для производителей из ЕАЭС, отметил источник издания в ЕЭК.
В России уже два года есть дефицит винкристина, без которого нельзя обойтись при лечении, сказали изданию несколько врачей-онкологов. Они подтвердили, что российские компании не хотят выпускать винкристин из-за небольшого объема госзакупок при высокой себестоимости производства.
Так, ежегодно власти направляют на покупку препарата около 20 млн руб. Это незначительная сумма по сравнению с общим объемом госзакупок противораковых средств в России, который, по данным Headway Company, составляет 120−150 млрд руб. в год, отметило издание.
По словам директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова, высокая себестоимость препарата объясняется зависимостью от субстанций из Китая, который дает до 80% сырья.
«Цены на импортное сырье удвоились из-за снижения курса рубля и ужесточения экологического законодательства в КНР, что привело к сокращению числа производителей», — пояснил он.
Так, по информации RNC Pharma, в 2019 году сырье для винкристина стоило 16,1 млн руб. за килограмм — это на 51% больше, чем в 2013 году, и на 41% дороже, чем в 2014-м.
Беспалов допустил, что с этой проблемой столкнутся и «Белмедпрепараты». Однако в Белоруссии власти дотируют фармпроизводителей, и это позволит предприятию поддержать утвержденные в России закупочные цены на препарат, считает источник издания в ЕЭК.
По мнению Беспалова, «Белмедпрепараты» вынуждены выйти на российский рынок, поскольку им невыгодно выпускать винкристин только для Белоруссии, у которой емкость рынка не такая большая, как в России.
В конце октября российские благотворительные фонды заявили о дефиците противораковых лекарств, в том числе винкристина. Минздрав в ответ пообещал устранить нехватку этого препарата. В частности, 9 ноября «Верофарм» отгрузил 51 тыс. упаковок викнристина, сообщил РБК помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Он добавил, что в дальнейшем производство лекарства «опережающими темпами» будут вести две российские компании.