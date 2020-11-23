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12:30 (мск), источник: Интерфакс

Москва уступила Колыме в рейтинге социального благополучия

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU — В рейтинге социального благополучия регионов лидером оказался Ямало-Ненецкий автономный округ. Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) составил этот рейтинг на основе соотношения средних зарплат к стоимости региональной потребительской корзины.

Источник: РИА "Новости"

Среднемесячная зарплата в ЯНАО по состоянию на 1 сентября текущего года составляла 100 890 рублей при потребительской корзине 19 667 рублей 30 копеек.

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На втором месте оказался Сахалин, где средняя зарплата находится на уровне 86 833 рублей при стоимости региональной потребительской корзины в 20 298 рублей 80 копеек.

Третьим стал Ненецкий автономный округ, где средняя зарплата в 89 141 рубль, а потребительская корзина стоит 20 923 рубля.

На четвертом месте Чукотка с зарплатой 110 816 рублей и потребительской корзиной в 28 260 рублей 70 копеек.

На пятом месте Магаданская область, где среднемесячный доход составляет 90 145 рублей при стоимости потребительской корзины в 23 576 рублей 10 копеек.

Колыме уступила Москва со средней зарплатой 90 304 рубля и потребительской корзиной в 23 693 рубля 80 копеек.

Петербург на восьмом месте со средним доходом в 63 279 рублей и потребительской корзиной стоимостью 18 189 рублей 80 копеек.

Тюменская область на 15-м месте с зарплатой 47 146 рублей и потребительской корзиной в 15 674 рубля 50 копеек. Подмосковье стало следующим в рейтинге с зарплатой в 53 724 рубля и потребительской корзиной в 18 307 рублей 20 копеек.

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Кемеровская область опередила в рейтинге Амурскую область, несмотря на то, что средняя зарплата населения почти на 10 000 рублей меньше — 41 760 рублей и 50248 рублей соответственно. Это связано опять же с тем, что в Кемеровской области более низкая стоимость потребительской корзины — 14 412 рублей 80 копеек, в Амурской области — 17 759 рублей 80 копеек.

Ленинградская область оказалась на 20-м месте при средней зарплате 47 057 рублей и стоимости потребительской корзины в 17 144 рублей 80 копеек.

Последнее, 25-е место в рейтинге заняла Свердловская область со среднемесячной зарплатой в 41 199 рублей и потребительской корзиной в 15 697 рублей. Предпоследнее место занял Татарстан, где среднемесячный доход составляет 38 034 рубля, а потребительская корзина стоит 14 415 рублей 90 копеек.

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