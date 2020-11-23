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13:15 (мск), источник: РИА Новости

Путин подписал закон о повышении НДФЛ для состоятельных россиян

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон об увеличении налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для состоятельных граждан.

Источник: РИА Новости

С 2021 года с ежегодных пяти и больше миллионов рублей они будут платить 15%.

Мера коснется периодических и активных доходов, связанных непосредственно с трудовой деятельностью (включая зарплату и дивиденды).
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При этом она не распространится на средства, вырученные с продажи личного имущества (за исключением ценных бумаг) и выплаты по договорам страхования и пенсионного обеспечения. Они по-прежнему будут облагаться по ставке 13%.

Идея отменить плоскую шкалу НДФЛ принадлежит президенту, он озвучил ее в июне.

В ближайшие три года это должно принести бюджету около 190 миллиардов рублей. Вырученные средства направят на лечение детей с редкими тяжелыми заболеваниями.

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