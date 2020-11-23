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13:48 (мск)

АКАР представил платформу с интерактивными картами рекламного рынка

Это первый индустриальный портал, на котором представлена информация об игроках различных сегментов рынка с указанием их компетенций, достижений, специализации и особенностей работы в удобной для пользователей форме.

Проект создан, чтобы собрать и структурировать в одном месте всю полезную для клиентов информацию о компаниях рекламного рынка. Теперь не нужно самостоятельно выявлять специализацию агентства и географию оказания услуг. С помощью встроенных фильтров можно отобрать интересующий вас сегмент компаний и проанализировать их на предмет возможного сотрудничества.

Во время загрузки произошла ошибка.

На портале представлены участники сегментов indoor, фарм-коммуникаций и промоиндустрии. Также там собраны все члены АКАР, которые формируют отдельную карту «Национальный рекламный рынок». Дополнительно вы можете ознакомиться с картами рынка партнерских ассоциаций РАМУ и IAB Russia.

Данные об участниках карт рынка постоянно обновляются. Поэтому портал содержит только актуальную информацию, в связи с чем является удобным инструментом как для агентств, так и для рекламодателей.
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