АКАР представил платформу с интерактивными картами рекламного рынка

Проект создан, чтобы собрать и структурировать в одном месте всю полезную для клиентов информацию о компаниях рекламного рынка. Теперь не нужно самостоятельно выявлять специализацию агентства и географию оказания услуг. С помощью встроенных фильтров можно отобрать интересующий вас сегмент компаний и проанализировать их на предмет возможного сотрудничества.
На портале представлены участники сегментов indoor, фарм-коммуникаций и промоиндустрии. Также там собраны все члены АКАР, которые формируют отдельную карту «Национальный рекламный рынок». Дополнительно вы можете ознакомиться с картами рынка партнерских ассоциаций РАМУ и IAB Russia.
Данные об участниках карт рынка постоянно обновляются. Поэтому портал содержит только актуальную информацию, в связи с чем является удобным инструментом как для агентств, так и для рекламодателей.