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23:16 (мск), источник: BBC News Русская служба

Коронавирус: прививка как пропуск на борт самолета

Глава австралийской авиакомпании Qantas Airlinies Алан Джойс считает, что в будущем справка о прививке от коронавируса станет обязательной для тех, кто хочет путешествовать между странами. Эту политику примет сама Qantas, подчеркнул он, добавив, что она, вероятно, не будет единственной.

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Источник: GETTY IMAGES

«Мы рассматриваем изменения наших правил обслуживания авиапутешественников, так что, например, пассажиров международных рейсов мы попросим сделать прививку перед тем, как они поднимутся на борт самолета», — сказад Джойс в интервью австралийскому «Девятому каналу».

«Я думаю, это будет повсеместное требование, судя по моим беседам с коллегами из разных стран», — добавил он.

Это первое подобное заявление от главы крупной авиакомпании. Ранее авиаперевозчики не говорили о запрете полетов невакцинированным пассажирам.

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Медицинский советник ассоциации воздушного траспорта ИАТА Дэвид Пауэлл в понедельник отметил, что в будущем требовать информацию о наличии прививки, вероятно, будут не только авиакомпании, но и правительства.

«Наличие достоверной информации о состоянии здоровья пассажира — я думаю, это будет очень важно», — цитирует его Financial Times. За последние недели несколько медицинских компаний объявили о разработке эффективных вакцин. Компания Pfizer Medical намерена поставить 50 млн. доз до нового года.

Учитывая, что препарат проходит испытания в шести странах (Аргентина, Бразилия, Германия, США, Турция и ЮАР), в каждой из них можно будет привить примерно по 4 млн человек.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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