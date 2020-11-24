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12:17 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Более 60% компаний могут отказаться от праздничных корпоративов

Пандемия и связанный с ней кризис вынуждают бизнес отказываться от новогодних корпоративов в привычном формате. Более 60% компаний либо не планируют никаких мероприятий, либо переводят их в онлайн, где подчас разрабатывается целая программа предновогодних «активностей». Малые и средние площадки, специализирующиеся на проведении праздников, отмена корпоративов лишит существенной части выручки.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Около 33% российских компаний откажутся от новогодних корпоративов в этом году, еще 29,5% перенесут мероприятия в онлайн. Это следует из опроса сервиса по доставке еды Catery среди компаний из сферы IT, розничной торговли, сельского хозяйства и промышленности.

Около 20% респондентов пока не определились, остальные планируют корпоративы в офисе и заведениях общепита. Иногда предполагается гибридный формат, когда ряд сотрудников будет присутствовать онлайн.

У 40% опрошенных Catery компаний нет средств на корпоратив, еще 60% сократили объем расходов на мероприятия, у 25% падение было минимум на 50%. По данным Catery:

  • 28% корпоративов в этом году планируется в бюджете до 50 тыс. руб.,
  • 20% — от 51 тыс. до 200 тыс. руб.,
  • 7% — от 201 тыс. до 499 тыс. руб.,
  • 5% — более 500 тыс. руб.

В прошлом году популярность новогодних корпоративов, напротив, росла: первые заказы начались еще в середине октября. По оценкам Catery, тогда более 50% b2b-клиентов компании пользовались услугами кейтеринговых сервисов, средний чек за услуги был 35 тыс. руб.

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В «Магните» заявили, что корпоратива не будет из-за пандемии. В PepsiCo также говорят, что массовые мероприятия исключаются по этой причине. В группе «Черкизово» отказались от корпоратива из-за нестабильной эпидемиологической обстановки. В Tutu.ru мероприятия не планируют.

В «Интуристе» говорят, что праздника в традиционном формате не будет, а планируется скорее «встреча с руководством» онлайн. В One Two Trip также хотят перенести мероприятия в интернет. Дистанционный корпоратив в режиме видеоконференций планируют и в Joom.

«Конечно, это будет стоить в разы дешевле, чем собрать всех в одном месте живьем», — признает представитель маркетплейса.

В X5 Retail Group разработали «комплекс онлайн-активностей», которые будут длиться весь декабрь. Бюджет там не комментируют.

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Бренд-директор сети кафе «Андерсон» Екатерина Гамова говорит, что заказы праздников упали на 60% год к году, остальное обеспечивают небольшие мероприятия. По ее словам, сейчас компания предлагает формат мини-кейтеринга, который рассчитан на группу до 16 человек, стоимость набора блюд — от 4,8 тыс. до 12,6 тыс. руб.

«Продаем через собственные сайт и приложение, что позволяет экономить на комиссии агрегаторам, которая делает экономику проекта совсем неинтересной», — рассказывает Гамова.

В сети Prime (входит в Novikov Group) наблюдают запрос на проведение новогодних праздников на территории офисов, но без обслуживания, средний чек — до 25 тыс. руб.

Как отмечает гендиректор MICE-агентства «Аэроклуб Тур» Андрей Зинковецкий, бюджеты на новогодние корпоративы в этом сезоне сократились, но неожиданно выросли количество мероприятий и их длительность.

Если раньше новогодние корпоративы, как правило, проходили один день, то сейчас это проект, который рассчитывается на две-три недели, включает конкурсы, лотереи и прочие онлайн и офлайн-элементы, например доставку подарков, рассказывает он.

По словам топ-менеджера, тренд во многом обусловлен «безвыходностью ситуации и нежеланием в условиях кризиса полностью отказываться от мероприятий для сотрудников».
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Операционный директор Catery Андрей Черепанов отмечает, что на этом фоне появляется возможность заработать на доставке индивидуальных сетов и подарочных наборов.

Но основатель проекта StrEat Максим Попов подчеркивает, что декабрь — исторически тот месяц, когда люди начинают тратить деньги и многие участники рынка общепита зарабатывали в этот период заметную часть выручки. Для различных площадок, специализирующихся на средних и крупных мероприятиях, говорит он, падение оборота окажется существенным.

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