Названы богатейшие люди мира

Состояние Маска выросло до 127,9 миллиарда долларов, увеличившись за год на 100,3 миллиарда долларов, что стало рекордным годовым ростом, зафиксированным в BBI.
Билл Гейтс опустился на третью строчку, его капитал оценивается в 127,7 миллиарда долларов.
На первом месте рейтинга BBI по-прежнему остается основатель Amazon Джефф Безос, его состояние составляет около 182 миллиардов долларов.
Также в пятерку самых богатых людей в мире вошли президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно и основатель Facebook Марк Цукерберг, занявший пятое место.
Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.