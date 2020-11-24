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10:12 (мск), источник: РИА Новости

Названы богатейшие люди мира

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск поднялся на вторую строчку в списке самых богатых людей в мире, обойдя основателя Microsoft Билла Гейтса, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (BBI), рассчитываемого агентством Блумберг.

Источник: Reuters

Состояние Маска выросло до 127,9 миллиарда долларов, увеличившись за год на 100,3 миллиарда долларов, что стало рекордным годовым ростом, зафиксированным в BBI.

Билл Гейтс опустился на третью строчку, его капитал оценивается в 127,7 миллиарда долларов.

На первом месте рейтинга BBI по-прежнему остается основатель Amazon Джефф Безос, его состояние составляет около 182 миллиардов долларов.

Также в пятерку самых богатых людей в мире вошли президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно и основатель Facebook Марк Цукерберг, занявший пятое место.

Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.

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