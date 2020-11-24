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07:37 (мск), источник: Ведомости

Назван размер индексации страховых пенсий в 2021 году

Страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,3% 1 января 2021 г., сообщила «Парламентской газете» замглавы комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова.

Источник: Reuters

«В сентябре во время встречи с сенаторами президент Владимир Путин вновь подчеркнул: как бы ни складывалась социально-экономическая ситуация в стране, страховые пенсии будут проиндексированы на 6,3%», — сказала Бибикова.

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Сенатор отметила, что пенсии будут проиндексированы выше уровня инфляции, который в этом году составит, согласно прогнозам, 3,7−3,8%. В среднем пенсии неработающих пенсионеров вырастут на 1 тыс. руб.

Бибикова рассказала, что с 1 февраля будут проиндексированы выплаты инвалидам всех категорий, ветеранам боевых действий и другим категориям получателей пенсии. Размер индексации таких выплат определяется исходя из уровня инфляции.

С 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии. Их получатели те, кто не набрал нужного количества пенсионных баллов или их трудовой стаж для назначения страховой пенсии. Социальная пенсия ежегодно индексируется на величину «прогнозного индекса роста прожиточного минимума пенсионера». Показатель пока что находится на уровне 2,6%, однако может быть дополнительно скорректирован.

В 2020 г. страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 6,6%.

Путин заявил об индексации пенсий на 6,3% в 2021 году
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07:55 (мск)© Ньюстюб
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