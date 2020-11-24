13:21 (мск), источник: ТАСС
ЦБ выпустил в обращение серию монет из драгоценного и недрагоценного металлов
Это памятные монеты «Крокодил Гена» из серии «Российская (советская) мультипликация».
МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Банк России 24 ноября выпускает в обращение памятные монеты «Крокодил Гена» из серебра и недрагоценного металла серии «Российская (советская) мультипликация». Об этом говорится в
На серебряной монете изображен Государственный герб РФ, имеются надписи «Российская Федерация», «Банк России». На обратной стороне монеты расположено цветное изображение героев мультфильма «Крокодил Гена» и выполненное в технике лазерного матирования изображение вокзала. Вверху имеется надпись «Крокодил Гена». Номинал монеты — 3 рубля, тираж — 7 тыс. штук, масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г.
Помимо этого ЦБ выпускает монету из недрагоценного металла номиналом 25 рублей и тиражом 850 тыс. штук. На лицевой стороне монеты расположено изображение Государственного герба РФ, на обратной стороне имеется изображение героев мультфильма «Крокодил Гена», и железнодорожной кассы слева. Справа имеется надпись «Крокодил Гена».
Также ЦБ выпускает монету из недрагоценного металла номиналом 25 рублей с цветным покрытием, на которой расположено изображение изображение героев мультфильма «Крокодил Гена», выполненное в цвете. Тираж монеты составляет 150 тыс. штук.
Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, напомнили в Банке России.