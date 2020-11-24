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15:48 (мск), источник: Интерфакс

Медведев призвал ввести допвыплаты за ненормированный рабочий день

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU — Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев во вторник предложил депутатам пересмотреть варианты компенсации за ненормированный рабочий день, предусмотрев введение материальных выплат работникам.

Источник: Reuters

«Трудовой кодекс еще с советских времен не предусматривает какой-либо денежной компенсации за ненормированный рабочий день. Там есть дополнительный трехдневный отпуск, но это такая компенсация, которая далеко не всем нужна», — сказал Медведев на совещании по совершенствованию трудового законодательства.

Возможны разные пути решения этой проблемы — здесь может стоит посмотреть и на возможность дополнительного отпуска, и, наверно, есть возможности, связанные с введением материальной компенсации.
Дмитрий Медведев
председатель «Единой России»
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Председатель партии добавил, что с момента появления понятия ненормированного рабочего дня в советском законодательстве его границы значительно расширились, что создает возможности для злоупотреблений им со стороны работодателей.

Также Медведев предложил пересмотреть допустимое соотношение постоянной и стимулирующей частей заработной платы в российском законодательстве.

«Сейчас часто происходит ситуация, когда постоянная составляющая определяется на уровне МРОТ, а надтарифная сильно варьируется, поэтому все-таки и постоянная часть оплаты труда должна носить стимулирующую функцию — в конце концов это то, что работодатель гарантирует. Мы занимались и занимаемся этой проблемой применительно к бюджетникам, и в сфере образования, и в сфере здравоохранения, но ее нужно посмотреть применительно к труду во всех отраслях, и не только в бюджетных, но и в коммерческом секторе», — сказал председатель «Единой России».

 Медведев призвал ввести допвыплаты за ненормированный рабочий день
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