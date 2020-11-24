Медведев призвал ввести допвыплаты за ненормированный рабочий день

«Трудовой кодекс еще с советских времен не предусматривает какой-либо денежной компенсации за ненормированный рабочий день. Там есть дополнительный трехдневный отпуск, но это такая компенсация, которая далеко не всем нужна», — сказал Медведев на совещании по совершенствованию трудового законодательства.
Возможны разные пути решения этой проблемы — здесь может стоит посмотреть и на возможность дополнительного отпуска, и, наверно, есть возможности, связанные с введением материальной компенсации.
Дмитрий Медведевпредседатель «Единой России»
Председатель партии добавил, что с момента появления понятия ненормированного рабочего дня в советском законодательстве его границы значительно расширились, что создает возможности для злоупотреблений им со стороны работодателей.
Также Медведев предложил пересмотреть допустимое соотношение постоянной и стимулирующей частей заработной платы в российском законодательстве.
«Сейчас часто происходит ситуация, когда постоянная составляющая определяется на уровне МРОТ, а надтарифная сильно варьируется, поэтому все-таки и постоянная часть оплаты труда должна носить стимулирующую функцию — в конце концов это то, что работодатель гарантирует. Мы занимались и занимаемся этой проблемой применительно к бюджетникам, и в сфере образования, и в сфере здравоохранения, но ее нужно посмотреть применительно к труду во всех отраслях, и не только в бюджетных, но и в коммерческом секторе», — сказал председатель «Единой России».