Цена нефти Brent выросла до максимума с марта

Одной из причин роста нефтяных цен стали оптимистичные новости о вакцинах от коронавируса, отмечает агентство. Компания Moderna заявила об эффективности своей вакцины в 94,5%, Pfizer и немецкая BioNTech — о 95%, Оксфордский университет — о 70%, но также об удобстве своей разработки с точки зрения хранения и доставки. Разработчик российской вакцины «Спутник V» объявил о ее более чем 95-процентной эффективности.
Другой причиной Bloomberg называет растущий спрос на нефть в Азии. В частности, возобновление авиарейсов в Китае способствует росту спроса на авиационное топливо, по которому наиболее сильно ударила пандемия.
Кроме того, агентство обращает внимание на широкое ралли на фондовых рынках, связанное с началом формального перехода президентской власти в США от Дональда Трампа к Джо Байдену.
В понедельник контракт на поставку Brent в ближайшее время впервые с июля торговался дороже, чем фьючерс с поставкой в следующем месяце, отмечает Bloomberg. Ситуация, когда дальний контракт торгуются дешевле ближнего, называется бэквордацией и, как подчеркивает агентство, говорит об ограниченном предложении на рынке.
Разница в цене между Brent и WTI резко увеличилась в последние дни на фоне ожиданий того, что страны ОПЕК+ продлят нынешние ограничения добычи нефти на следующий год, пишет Bloomberg. В то же время Ирак, например, ищет возможность получить вперед около $2 млрд в обмен на контракт на долгосрочную поставку нефти, что говорит о том, насколько стране требуются деньги.