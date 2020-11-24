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17:22 (мск), источник: Forbes

Credit Suisse назвал курс рубля «главным разочарованием» 2020 года

Курс рубля стал главным разочарованием 2020 года, считает Credit Suisse. Он назвал российскую валюту недооцененной и допускает ее укрепление до 70−72 рублей к доллару. Большинство причин ослабления — геополитика, вложения россиян в иностранные акции и изменения налогов — временные, добавил банк.

ЦБ: $ 75.8146   +0.05 € 89.8934   -0.04 ММВБ: $ 76.0425   -0.13 € 90.1300   -0.07
Источник: Reuters

По мнению Credit Suisse, рубль стал «главным разочарованием этого года» и одной из самых слабых валют в регионе, несмотря на стабильный профицит по счету текущих операций и постоянные интервенции Центробанка на валютном рынке. Банк выделил три основные причины бегства капитала из рубля.

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Первая — пересмотр налоговых соглашений с офшорными юрисдикциями о повышении ставки налогов на дивиденды и проценты. Россия уже договорилась о новых правилах с Кипром, Мальтой и Люксембургом. ЦБ в октябре более чем в два раза ухудшил прогноз по оттоку капитала из России в 2020 году, до $53 млрд. Вторая причина падения рубля — изменение структуры сбережений россиян, считает Credit Suisse.

Значительный объем средств перешел с депозитов на брокерские счета, потому что люди диверсифицируют риски за счет вложений в иностранные акции и еврооблигации. В первом полугодии 2020 года спрос на иностранную валюту из-за этого вырос на $1,5−2 млрд, и во втором полугодии тенденция могла продолжиться, подсчитал банк. Третья причина — геополитика: на рубль давили события в Белоруссии, отравление оппозиционера Алексея Навального, конфликт в Нагорном Карабахе и выборы президента США, отметил Credit Suisse.

Но у рубля остается потенциал укрепления к концу года и дальше до уровня 70−72 рублей к доллару при условии отсутствия геополитических «сюрпризов», прогнозирует банк.

Он считает, что большинство факторов, которые давят на рубль, временные.

Что еще о России сказал Credit Suisse

  • Банк считает, что меры правительства России в связи с потрясениями от пандемии были более эффективными, чем во многих других странах региона. Это связано с консервативной фискальной и кредитно-денежной политикой, которая была до пандемии: правительство смогло увеличить расходы без риска для стабильности благодаря невысокому долгу, а ЦБ снизил ключевую ставку до рекордных 4,25%, пишет Credit Suisse.
  • В первом квартале 2021 года Банк России снизит ставку еще сильнее — до 4%, прогнозирует банк.
  • Реальный ВВП России упадет на 4% в 2020 году и вырастет на 2,7% в 2021-м, говорится в исследовании. Прогноз основан на ожидании восстановления добычи нефти российскими компаниями и отсутствия вспышек коронавируса в следующем году.
  • Структурный и первичный дефицит бюджета уменьшится с 4,2% ВВП в 2020-м до 1,5% в 2021-м.

Прогноз для мировой экономики

  • Мировая экономика вырастет на 4,1% в 2021 году.
  • Акции продолжат обеспечивать привлекательную доходность благодаря тому, что процентные ставки останутся на уровне нуля или ниже во всех основных развитых странах.
  • Экономика США прибавит 4,2% в 2021 году. Доллар возобновит нисходящий тренд, поскольку потерял преимущество по процентной ставке в сравнении с другими валютами.
  • Экономика Евросоюза вырастет на 4,6% в следующем году. Евро будет укрепляться по мере снижения политических рисков.
  • Китай возглавит восстановление мировой экономики с темпами роста на 7,1% в 2021 году.
  • Инвесторам следует вкладывать в хорошо диверсифицированные стратегии с разными активами и значительной долей вложений в акции, советует директор по инвестициям Credit Suisse Майкл Стробек.

Ринат Таиров

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