Credit Suisse назвал курс рубля «главным разочарованием» 2020 года

По мнению Credit Suisse, рубль стал «главным разочарованием этого года» и одной из самых слабых валют в регионе, несмотря на стабильный профицит по счету текущих операций и постоянные интервенции Центробанка на валютном рынке. Банк выделил три основные причины бегства капитала из рубля.
Первая — пересмотр налоговых соглашений с офшорными юрисдикциями о повышении ставки налогов на дивиденды и проценты. Россия уже договорилась о новых правилах с Кипром, Мальтой и Люксембургом. ЦБ в октябре более чем в два раза ухудшил прогноз по оттоку капитала из России в 2020 году, до $53 млрд. Вторая причина падения рубля — изменение структуры сбережений россиян, считает Credit Suisse.
Значительный объем средств перешел с депозитов на брокерские счета, потому что люди диверсифицируют риски за счет вложений в иностранные акции и еврооблигации. В первом полугодии 2020 года спрос на иностранную валюту из-за этого вырос на $1,5−2 млрд, и во втором полугодии тенденция могла продолжиться, подсчитал банк. Третья причина — геополитика: на рубль давили события в Белоруссии, отравление оппозиционера Алексея Навального, конфликт в Нагорном Карабахе и выборы президента США, отметил Credit Suisse.
Но у рубля остается потенциал укрепления к концу года и дальше до уровня 70−72 рублей к доллару при условии отсутствия геополитических «сюрпризов», прогнозирует банк.
Он считает, что большинство факторов, которые давят на рубль, временные.
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