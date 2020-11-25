Набиуллина призвала «своевременно» свернуть программу льготной ипотеки

Льготная ипотека под 6,5% помогла гражданам и застройщикам, но программу важно вовремя завершить, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме. Она подчеркнула, что госпрограмма уже негативно влияет на стоимость жилья и его доступность.
«Виден рост цен на жилье на первичном рынке, который уже передает и инфляцию, и рост доходов населения. В итоге доступность жилья для людей может упасть, несмотря на льготную ставку. Своевременное завершение этой антикризисной программы позволит избежать формирование пузырей и сбалансировать на рыночной основе спрос и предложение на рынке жилья», — сказала глава ЦБ (трансляция выступления велась на сайте Думы). Она добавила, что ипотечные ставки снижаются не только по кредитам с господдержкой.
Новая программа льготной ипотеки под 6,5% была запущена в России в мае для поддержки застройщиков и повышения доступности жилья для граждан. Она позволяет россиянам взять ссуду на покупку новостройки с минимальным первоначальным взносом 15% (изначально было 20%). При этом сумма кредита не должна превышать 12 млн руб. для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, а также Ленобласти и 6 млн руб. для других регионов.
Уже в июне банки зафиксировали повышенный спрос на льготные кредиты, а начиная с июля объемы выдач ипотеки в стране ежемесячно обновляли рекорды. По оценкам ЦБ, за девять месяцев 2020 года ипотечное кредитование выросло на 14%. В январе—сентябре банки выдали ссуды на 3,25 трлн руб. — это больше, чем в рекордном для ипотечного рынка 2018 году. Программа под 6,5% действовала до 1 ноября, но в октябре президент Владимир Путин предложил ее продлить. Правительство решило сохранить льготные условия для заемщиков до 1 июля.
Повышенный спрос населения на ипотеку подстегнул рост цен на жилье: по итогам десяти месяцев 2020 года стоимость новостроек в России увеличилась на 10,5%, половину роста обеспечила именно льготная госпрограмма, отмечали аналитики «Дом. РФ».
Выдача кредитов по слишком низким ставкам может привлечь в банки неподготовленных заемщиков и привести к формированию пузыря на ипотечном рынке, предупреждал замминистра финансов Алексей Моисеев. Он подчеркивал, что позволить себе ипотечный кредит могут не более 60% россиян, даже если ставка по нему будет нулевой.
В Минфине также указывали на риски бюджета при продлении программы льготной ипотеки. «Значительное расширение программ субсидирования за пределами “антикризиса” может стать такой пирамидой для бюджета, потому что мы не знаем, какая ставка будет через 10−15 лет», — говорил Моисеев. По его словам, программа под 6,5% должна оставаться именно антикризисной.