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22:15 (мск), источник: Известия

Цена нефти Brent превысила $49 за баррель впервые с марта

Стоимость нефти Brent 25 ноября превысила $49 за баррель на лондонской бирже ICE. Такой показатель достигнут впервые с 6 марта.

Источник: AP 2020

Таким образом, в среду Brent показала рост на 2,51% и достигла $49,06 за баррель по состоянию на 21:30 мск.

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Примечательно, что по данным на 04:50 мск 25 ноября, цена февральского фьючерса этой североморской смеси составила $48,32 за баррель, увеличившись на 4,95%.

WTI торгуется на уровне $46,19 за баррель, что говорит о росте на 2,85% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии.

11 ноября правление энергетической информации (EIA) минэнерго США спрогнозировало, что цена Brent до конца года будет составлять порядка $40 за баррель.

Аналитики полагают, что в 2021 году средняя цена на нефть этого бренда установится в районе $46,59 за баррель.

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