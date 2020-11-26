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10:29 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Снижение доходов граждан подняло продажи хлеба

В России впервые за пять лет зафиксирован рост продаж хлеба. Участники рынка объясняют переориентацию потребителей на более дешевые и сытные продукты снижением доходов: основной рост потребления наблюдается именно в низком ценовом сегменте. В результате по итогам года объемы реализации хлебных изделий могут увеличиться на 60 тыс. тонн. Игроки ожидают снижения потребления хлеба после стабилизации экономической ситуации.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
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Продажи хлеба в России в натуральном выражении по итогам года могут вырасти более чем на 60 тыс. тонн, до 7,95 млн тонн год к году. Об этом говорится в прогнозе аналитической компании BusinesStat. Как уточнили в Российском союзе пекарей (РСП), это первый рост продаж хлеба за последние пять лет: всего с 2015 года производство продукта сократилось на 5,4%.

Рост рынка отмечается и в денежном выражении, добавляют в Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК). По их оценкам, за январь—сентябрь продажи категории выросли на 2,9% год к году, до 552,7 млрд руб.

Причина в том, что из-за снижения доходов в кризис население стало больше приобретать товары первой необходимости. По данным Росстата, во втором квартале реальные доходы россиян снизились на 8,4%, в третьем квартале — на 4,8%. В итоге изменились приоритеты потребителей, объясняет президент РСП Алексей Лялин: больше внимания обращается прежде всего на сытные продукты.

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Рост объема потребления хлеба наблюдается прежде всего в наиболее массовых и доступных сортах, добавляют в РОСПиК.

Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков отмечает, что продажи хлеба как одного из самых дешевых продуктов всегда растут в кризисные периоды. По его словам, аналогичную тенденцию ассоциация фиксировала в последний раз в 2008 году.

В X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), «Дикси», Metro и «О’кей» не ответили на вопросы «Ъ». В Auchan и «Магните» заявили, что не отметили роста продаж хлеба по сравнению с 2019 годом.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) говорят, что весной этого года торговые сети закупали дополнительное количество продуктов быстро выбывающих категорий, в том числе хлеба.

По данным Nielsen, в середине марта объемы продаж продуктов питания взлетали на 35,8%, притом что перед пандемией этот показатель был на уровне 8,9%. А объем закупок в натуральном выражении на 17,4% превышал значения предновогодней недели, которая традиционно считается самым активным периодом у покупателей.

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Пиковый уровень спроса был пройден 17 марта, а уже на следующий день динамика продаж наиболее востребованных категорий стала замедляться, говорили в X5. Сейчас каких-либо резких скачков спроса на хлеб и хлебобулочные изделия, отличных от сезонных колебаний, торговые сети не фиксируют, говорят в АКОРТ.

Но увеличение спроса в этом году не привело к дополнительным доходам индустриальных предприятий хлебопечения, отмечает Алексей Лялин.

По данным РОСПиК, рентабельность предприятий находится на уровне 2−3%. Проблема в росте стоимости сырья и не отражающей эту динамику отпускной цене, которая искусственно сдерживается торговыми сетями, указывает господин Лялин. Ранее РСП просил главу Минсельхоза Дмитрия Патрушева компенсировать затраты на выработку муки для производства хлебобулочных изделий, а также ввести дополнительные ограничения на экспорт зерна, что должно поддержать отрасль в условиях роста цен на сырье. Как отмечали в РСП, пшеничная мука с начала года дорожала на 18−21% (см. «Ъ» от 27 октября).

В РСП ожидают, что производство хлеба начнет сокращаться после стабилизации экономической ситуации. BusinesStat прогнозирует падение объема рынка на 0,3−1,3% ежегодно, до 7,4 млн тонн в 2024 году. При этом в структуре продолжит расти доля небольших пекарен, которые ведут агрессивную маркетинговую кампанию, а также собственного хлеба торговых сетей, прогнозируют в РОСПиК.

По словам Алексея Лялина, у таких игроков меньше затраты на организацию производства, чем у индустриальных предприятий. По оценкам РСП, сегодня на индустриальное производство приходится около 70% российского рынка хлебобулочных изделий, а 30% — на пекарни и производство сетей.

Алексей Полухин

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