Роскачество назвало лучшие вина России

Лидеры рейтинга вин в разных категориях:
В исследовании предпочтение отдавалось винам не дороже 1 тыс. руб. в рознице. Эксперты посетили 40 крупнейших виноделен в шести винодельческих регионах России.
Оценка выставлялась по 100-балльной системе, принятой OIV и российским ГОСТом. Положительная оценка давалась винам, набравшим более 78 баллов.
Напомним, в декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий введение единого правового регулирования в области производства и оборота продукции виноградарства и виноделия. Закон корректирует терминологию, закрепляет технологические правила производства, вводит обязательные требования к этикеткам продукции, устанавливает единые стандарты для отечественной и иностранной продукции.