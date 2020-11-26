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12:31 (мск), источник: Коммерсантъ

Роскачество назвало лучшие вина России

Роскачество составило рейтинг красных и белых вин России, сообщается на сайте организации. По обеим категориям эксперты отмечают рост качества по сравнению с прошлыми исследованиями. В рейтинг вошли 209 сухих, полусухих и полусладких белых и красных вин.

Источник: РИА "Новости"

Лидеры рейтинга вин в разных категориях:

  • Сухое красное — «Esse Каберне отборное» 2018 года компании «Сатера».
  • Полусухое красное — «Донское красное Голубок 2018» от Миллеровского винзавода.
  • Полусладкое красное — «Саперави» с Южного берега Крыма от «Массандры».
  • Сухое белое — «Мысхако Шардоне», вино с ЗГУ «Кубань. Новороссийск» 2018 года.
  • Сухое белое, выдержанное в контакте с дубом — Chateau Tamagne Сhardonnay 2017 года.
  • Полусухое белое — Fanagoria. F-STYLE. Cabernet Blanc.
  • Полусладкое белое — Inkerman Muscat Winemaker Selection 2019 года.

В исследовании предпочтение отдавалось винам не дороже 1 тыс. руб. в рознице. Эксперты посетили 40 крупнейших виноделен в шести винодельческих регионах России.

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Оценка выставлялась по 100-балльной системе, принятой OIV и российским ГОСТом. Положительная оценка давалась винам, набравшим более 78 баллов.

Напомним, в декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий введение единого правового регулирования в области производства и оборота продукции виноградарства и виноделия. Закон корректирует терминологию, закрепляет технологические правила производства, вводит обязательные требования к этикеткам продукции, устанавливает единые стандарты для отечественной и иностранной продукции.

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