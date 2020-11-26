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13:57 (мск), источник: РИА Новости

В Кремле назвали сокращение доходов у части россиян очевидным

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Сокращение доходов у части россиян на фоне пандемии очевидно, но правомерность увязывания этого с ростом продаж хлеба вызывает вопросы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Источник: РИА Новости

«Очевидно, что у определенных групп людей сократились доходы. Что касается увязывания этого с употреблением хлеба, я не знаю, насколько справедливы подобные выводы, и насколько это все взаимосвязано. Наверное, это все-таки не нам судить, а специалистам, я бы подвергнул сомнению правомерность таких логических цепочек», — сказал Песков журналистам, комментируя данные о том, что впервые за пять лет выросли продажи хлеба, что может быть связано с кризисом и переходом к более дешевому питанию.

Он добавил, что за советами в этой ситуации следует обратиться к специалистам.

«Что касается вопроса, что делать, как быть, то наверное все-таки есть специалисты, которым больше с руки давать какие-то советы, это не из Кремля надо делать однозначно. Как долго это продлится? Для того, чтобы долго это не длилось, собственно и работает и президент, и правительство. Чтобы минимизировать имеющиеся, к сожалению, негативные последствия кризиса, вызванного пандемией. Над этим думают сейчас все главы государств мира и все правительства мира», — отметил Песков.

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