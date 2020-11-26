17:15 (мск), источник: РИА Новости
В «Сапсанах» появятся купе
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. В новых партиях «Сапсанов», поставки которых начнутся с 2022 года, появятся спальные купе, рассказал заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов.
«Там будет новшество, которое мы не успели сделать при модернизации первого поезда “Сапсан” — закрытое спальное купе. Некоторые пассажиры просят сделать купе в “Сапсане”, чтобы можно было закрыться, уединиться. Сейчас спального купе пока нет, но мы долго обсуждали, как это можно будет сделать», — сообщил Пегов.
По его словам, во всех «Сапсанах» планируют сделать по одному такому купе.
Сейчас высокоскоростные электропоезда производства компании Siemens курсируют между Москвой,