РКК «Энергия» предложила создать российскую космическую станцию взамен МКС. Это реально?
Оператор российского сегмента Международной космической станции — РКК «Энергия» — предложила сосредоточиться на создании национальной космической станции вместо дальнейшего использования МКС, сообщил первый заместитель гендиректора «Энергии» Владимир Соловьев.
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«До 2025 года Россия имеет обязательства участия в программе МКС. Уже сейчас есть ряд элементов, которые серьезно затронуты повреждениями и выходят из эксплуатации. Многие из них не подлежат замене. После 2025 года мы прогнозируем лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС», — пояснил Соловьев на заседании совета РАН по космосу.
Он не уточнил, о каких повреждениях идёт речь. Известно, что уже больше года на МКС происходит утечка воздуха, недавно место повреждения удалось установить — причиной стала микротрещина в российском модуле «Звезда». Сообщалось и о других поломках на станции — от компьютера до туалета.
По словам замглавы корпорации, дальнейшие траты России на эксплуатацию МКС слишком велики, поэтому необходимо пересмотреть сроки участия российской стороны в этой программе.
Соловьев также представил облик предполагаемой альтернативы МКС с рабочим названием «Российская орбитальная служебная станция» (РОСС). Планируется, что ее срок существования будет неограниченным за счет заменяемости модулей. Согласно представленному плану, РОСС будет состоять из 3−7 модулей с возможностью работы экипажа от двух до четырех человек. Она также будет способна работать в автономном режиме для снижения расходов на эксплуатацию. Начать развертывать станцию предлагается после 2024 года.
«Роскосмос» предложение Соловьева прокомментировал сдержанно. В пресс-службе корпорации сообщили, что в следующем году планируют приступить к переговорам с партнерами по Международной космической станции о сроках ее эксплуатации.
«Вопрос сроков эксплуатации МКС зависит как от технических (техническое состояние ее модулей и расчетный ресурс), так и от политических вопросов, обсуждаемых с партнерами», — говорится в сообщении пресс-службы.
При этом в «Роскосмосе» подтвердили, что ждут от РКК «Энергия» предложений и инженерную записку по новой многофункциональной орбитальной станции. «Эти проекты сначала будут рассмотрены на НТС (научно-техническом совете) “Роскосмоса”, а затем доложены в правительство», — сказали в пресс-службе.
«Быть конкурентами не представляется возможным»
Совещание, на котором был представлен проект новой российской станции, прошло под председательством президента РАН Александра Сергеева.
Накануне Сергеев выступил на заседании Комитета Госдумы по образованию и науке, в ходе которого раскритиковал нехватку финансирования на разработку новых космических проектов.
«Недавно было совещание относительно федеральной космической программы, которая сильно урезается, и что особенно обидно, большому секвестру подлежат статьи, связанные с научным космосом. По этой федеральной программе на 2016−2025 годы планировалось выйти на финансирование 12−15 млрд рублей в год под задачи научного космоса», — сетовал Сергеев.
По словам главы РАН, финансирование научного космоса сейчас снижено фактически до минимума, хотя именно научный космос всегда был визитной карточкой страны и составлял ее престиж.
«К 2022 году финансирование работ должно упасть до 2,9 млрд рублей вместо 15 млрд. В текущем году финансирование научного космоса, которое есть в России, в 60 раз меньше, чем финансирование научного космоса в НАСА. В этих условиях быть конкурентами не представляется возможным», — отмечал Сергеев.
Чем заменить МКС?
Разговоры о замене устаревающей МКС (она работает в пилотируемом режиме с 2000 года) на новую станцию идут уже давно. В марте 2015 года тогдашний глава «Роскосмоса» Игорь Комаров говорил, что Россия и США построят новую космическую станцию после 2024 года при участии стран-партнеров.
В апреле 2015 года президент Владимир Путин заявил, что Россия обзаведется национальной орбитальной космической станицей к 2023 году. «МКС нами активно используется для науки, для народного хозяйства, но с МКС видно только 5% территории Российской Федерации», — отмечал он.
Многие сетовали на слишком большие затраты на содержание и достройку МКС. Ее сборка на орбите обошлась налогоплательщикам США, России, Европы, Канады и Японии более чем в 120 млрд долларов.
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Начиная с первой долговременной экспедиции в ноябре 2000 года на МКС постоянно живут и работают, сменяясь, космонавты и астронавты. На сегодняшний день там побывали более 240 человек из 19 стран. На МКС проведено примерно три тысячи научных экспериментов.
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