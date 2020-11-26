21:12 (мск), источник: Интерфакс
Продукты в России подорожали за 10 месяцев в три раза больше, чем в ЕС
Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU — Рост цен на продукты питания в РФ за
При этом в октябре цены на продукты питания в РФ подскочили на 0,8%, а в Евросоюзе выросли на 0,3%.
В России за
Цены на хлебобулочные изделия и крупы, а также на масла и жиры выросли в РФ за
Рыба и морепродукты стали дороже в РФ за 10 месяцев на 3,5% (в ЕС — на 0,9%); мясо и мясопродукты — на 2,1% (в ЕС — на 1,6%), молочные изделия, сыры и яйца — на 2,0% (в среднем по ЕС — на 0,6%).
Цены на овощи в РФ за