Россияне в октябре забрали с валютных вкладов почти $1,2 миллиарда

Россияне забирают валюту со вкладов десятый месяц подряд — с начала года уже почти 13 миллиардов долларов. Рекордным по оттоку средств с валютных вкладов пока еще остается март, когда россияне за один месяц сняли 4,5 миллиарда долларов.
Основной отток традиционно пришелся на системно значимые кредитные организации: в прошлом месяце из 11 крупнейших банков россияне забрали 858,4 миллиона долларов. Наибольший отток валюты со вкладов наблюдался в ВТБ (246,2 миллиона долларов), Сбербанке (189,1 миллиона долларов), Газпромбанке (146,7 миллиона долларов) и Альфа-банке (136,4 миллиона долларов).
Крупные суммы россияне забрали из «Юникредита» (54,3 миллиона долларов), Росбанка (20,7 миллиона долларов), Райффайзенбанка (18,5 миллиона долларов), Россельхозбанка (14,95 миллиона долларов), Совкомбанка (12,9 миллиона долларов), МКБ (11,25 миллиона долларов) и «Открытия» (7,4 миллиона долларов).
В то же время клиенты банков активно перекладывают валюту на текущие счета: за прошлый месяц они пополнились на 854 миллиона долларов и достигли 24,4 миллиарда долларов. При этом на традиционных вкладах у россиян хранится 58,9 миллиарда долларов.
Такая динамика связана с непривлекательными условиями вкладов в иностранной валюте и ростом интереса россиян к альтернативным инструментам сбережения, пояснил РИА Новости инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин. «Соответственно, у населения нет стимулов размещать средства в валютные вклады, поэтому тенденция оттока средств из депозитов в валюте, на наш взгляд, будет продолжаться, учитывая что нулевые ставки — это долгосрочный тренд», — добавил он.