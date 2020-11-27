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17:27 (мск), источник: Секрет Фирмы

В России закроют расположенный на границе завод. Норвежцы назвали это «экологическим подарком»

В Норвегии рассказали об «экологическом подарке» от России. В моногороде Никеле, расположенном в Мурманской области на границе двух стран, решили закрыть металлургический комбинат. Об этом сообщило издание NRK.

Источник: Лобанов Вячеслав/CC BY 3.0

Комбинат должен свернуть работу 23 декабря, что в NRK назвали подарком в канун Рождества. Норвежцы выступали за закрытие предприятия последние 30 лет, пояснили в издании.

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В 1980-х выбросы диоксида серы с завода достигали 400 000 тонн, сейчас их количество снизилось до 80 000 тонн. Экологическая ситуация улучшилась, но эксперты отмечают, что объём выбросов всё равно почти в пять раз больше, чем во всей Норвегии.

Закрытие предприятия ознаменует крупнейшее сокращение выбросов диоксида серы в Северной Европе, отметил экоактивист Томас Нильсен. Его радость разделили жители приграничных городов и посёлков: до этого их мучил запах серы и «воздух плохого качества», отметило NRK.

В самой России проблема качества воздуха тоже стоит остро. В 2020 году в стране зафиксировали 16-летний рекорд загрязнения воздуха в регионах, заявила FinExpertiza. Самыми загрязнёнными регионами оказались Самарская и Оренбургская области, а также Бурятия. Количество случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха в январе — октябре 2020 года достигло 171. Это почти в три раза больше, чем за весь 2019 год (61).

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