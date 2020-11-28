Санатории переключаются на программы восстановления после COVID-19

Не менее 10% санаториев почти во всех регионах России подготовили программы по реабилитации тех, кто переболел COVID-19. Об этом «Ъ» рассказал медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья (АОТ) Михаил Данилов.
По его словам, при разработке продукта здравницы ориентировались на утвержденные в июле 2020 года временные методические рекомендации Минздрава. Там говорится, что наиболее эффективно проводить реабилитацию в течение двух месяцев после окончания острой стадии заболевания.
Данилов отмечает, что спрос на такой продукт пока на стадии формирования, но ожидания у участников рынка высокие: по официальным данным, COVID-19 в России заболели 2,2 млн человек, значительная часть из них после болезни ищет способы самовосстановления.
Представитель OnlineTur.ru Игорь Блинов отмечает, что растущий спрос на программы реабилитации уже чувствуют участники туррынка: «Активный период придется на конец зимы и весну». По его оценкам, средняя стоимость программы реабилитации после COVID-19 в санаториях на юге России составит около 40 тыс. руб. за две недели при двухместном размещении. Блинов считает, что в перспективе направление получит также господдержку.
В АОТ подтверждают, что в России начали реализовываться программы медицинской реабилитации по ОМС.
Гендиректор туроператора «Алеан» Илья Уманский считает, что спрос на санатории, специализирующиеся на лечении болезней верхних дыхательных путей, в конце ноября вырос на 20% относительно начала месяца.
Сейчас, по его данным, около 50 таких объектов.
«В отличие от других заболеваний, реабилитация после легочных заболеваний может происходить фактически в любом месте», — поясняет Уманский.
Это, по его словам, положительно влияет на загрузку региональных объектов. Лидерами спроса в сегменте эксперт считает здравницы Урала, Тюменской области, Башкирии, Алтая и Подмосковья.
В «Интуристе» также отправляют клиентов на реабилитацию от COVID-19 в Крым и Краснодарский край. Представитель компании Дарья Домостроева не исключает, что в скором времени реабилитационные программы могут появиться в российских и турецких отелях, где есть медцентры.
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе также обратила внимание на рост числа предлагаемых реабилитационных программ после COVID-19. Но это у нее вызывает скепсис: пока массового спроса на реабилитацию после COVID-19 в санаториях нет.
Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин считает, что росту спроса на санаторные программы реабилитации мешает во многом отсутствие активности со стороны медиков. «Туристы часто выбирают санатории по рекомендациям врачей, которые предлагают пациенту поехать, например, в Кисловодск», — поясняет он.
Реабилитация после коронавирусной инфекции — вопрос для медицины пока сложный, указывают специалисты.
Главный врач медцентра «Лидер-медицина» Евгений Тимаков поясняет: после перенесенного COVID-19 пациентам действительно часто нужна реабилитация, но назначение должно зависеть от того, какие именно органы больше все пострадали.
По словам эксперта, зачастую речь идет о лечении не только легких, но и сердечно-сосудистой системы. В Минздраве на запрос «Ъ» не ответили.
Тем временем сформировать свои программы реабилитации перенесших COVID-19 пациентов уже спешат и фитнес-операторы. По словам президента Национального фитнес-сообщества Елены Силиной, сейчас около 25% заведений в стране предлагают программы, направленные на оздоровление организма, профилактику заболеваний опорно-двигательного аппарата, дыхательных путей, укрепление иммунной системы.