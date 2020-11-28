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12:03 (мск), источник: Интерфакс

Кудрин спрогнозировал рост числа бедных в России по итогам года

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU — Председатель Счетной палаты, экс-министр финансов Алексей Кудрин спрогнозировал экономический спад до 4,5% и значительное снижение уровня жизни в России по итогам 2020 года из-за пандемии коронавируса, а также увеличение числа бедных на 1 млн человек.

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Источник: AP 2020

«Для меня как экономиста проблема в том, что после того, как последние лет 5 до COVID уровень жизни у нас упал примерно на 10%, то уже за этот год у нас падение будет очень высоким. По второму кварталу это больше 8% падения жизненного уровня, в третьем квартале уже 4,5%», — сказал он в субботу на общероссийском гражданском форуме.

«У нас примерно на миллион (человек) прирастет бедность. К сожалению, в ближайшие годы мы не отскочим так сильно, — заявил Кудрин. — Это означает, что нам нужно наш фокус обращать на тех людей, которым нужна поддержка».

Как он добавил, «такого кризиса, как сейчас, когда вся мировая экономика падает примерно на 4%, даже китайская растет меньше, чем обычно, это означает, что это новая реальность для всего мира».

По его словам, пандемия вызвала падение экономики в Европе по итогам года на 8−9%, Великобритании — на 11%, экономика РФ, по официальному прогнозу, упадет на 3,9%. «Думаю, больше (падение российской экономики составит) 4%, может быть, 4,5%», — сказал Кудрин.

Ранее сообщалось, что Счетная палата ждет падения ВВП России в 2020 году на 4,2−4,8%.

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