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20:35 (мск), источник: Интерфакс

Стройку «Северного потока 2» планируется возобновить в декабре

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU — Nord Stream 2 AG планирует возобновить в ближайшие недели строительство остановленной год назад стройки морской магистрали. Пока сообщается о планах достроить небольшой участок в германских водах.

Источник: AFP 2020

«Мы планируем возобновить работы по трубоукладке с использованием судна с якорным позиционированием в исключительной экономической зоне Германии (ИЭЗ) в этом году», — сообщили журналистам в проектной компании газопровода.

По данным сайта радиостанции NDR, работы возобновятся в субботу 5 декабря.

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«Мы назовем конкретное судно, которое будет использовано, позже. На данном этапе план предусматривает укладку отрезка в 2,6 км на каждой из ниток газопровода», — сообщили в Nord Stream 2 AG.

Строительство газопровода «Северный поток 2» было остановлено почти год назад после принятия включения в военный бюджет США санкций в отношении судов, ведущих морскую укладку труб. После введения санкций швейцарский подрядчик Allseas свернул работы на проекте. Как заявили в «Газпроме», «проект “Северный поток 2”, который построен уже почти на 94%, будет завершен российской стороной».

«Последующие шаги будут определены позже», — сказали «Интерфаксу» в проектной компании на вопрос о перспективах достройки остальной части магистрали.

Ранее заместитель председателя правления ПАО «Газпром», генеральный директор ООО «Газпром экспорт» Елена Бурмистрова сообщала: «Сроки окончания строительства газопровода зависят от множества факторов, включая технические характеристики судов (в том числе вспомогательных) и оборудования, а также погодных условий в период проведения работ на морском участке. Прилагается максимум усилий для скорейшего завершения этого коммерческого проекта, несмотря на высокую политизированность полемики вокруг него».

«Для строительства газопровода получены все необходимые разрешения. А совсем недавно Датское энергетическое агентство выдало и разрешение на эксплуатацию участка газопровода, проходящего на шельфе страны», — добавила Бурмистрова.

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