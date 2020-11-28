Стройку «Северного потока 2» планируется возобновить в декабре

«Мы планируем возобновить работы по трубоукладке с использованием судна с якорным позиционированием в исключительной экономической зоне Германии (ИЭЗ) в этом году», — сообщили журналистам в проектной компании газопровода.
По данным сайта радиостанции NDR, работы возобновятся в субботу 5 декабря.
«Мы назовем конкретное судно, которое будет использовано, позже. На данном этапе план предусматривает укладку отрезка в 2,6 км на каждой из ниток газопровода», — сообщили в Nord Stream 2 AG.
Строительство газопровода «Северный поток 2» было остановлено почти год назад после принятия включения в военный бюджет США санкций в отношении судов, ведущих морскую укладку труб. После введения санкций швейцарский подрядчик Allseas свернул работы на проекте. Как заявили в «Газпроме», «проект “Северный поток 2”, который построен уже почти на 94%, будет завершен российской стороной».
«Последующие шаги будут определены позже», — сказали «Интерфаксу» в проектной компании на вопрос о перспективах достройки остальной части магистрали.
Ранее заместитель председателя правления ПАО «Газпром», генеральный директор ООО «Газпром экспорт» Елена Бурмистрова сообщала: «Сроки окончания строительства газопровода зависят от множества факторов, включая технические характеристики судов (в том числе вспомогательных) и оборудования, а также погодных условий в период проведения работ на морском участке. Прилагается максимум усилий для скорейшего завершения этого коммерческого проекта, несмотря на высокую политизированность полемики вокруг него».
«Для строительства газопровода получены все необходимые разрешения. А совсем недавно Датское энергетическое агентство выдало и разрешение на эксплуатацию участка газопровода, проходящего на шельфе страны», — добавила Бурмистрова.