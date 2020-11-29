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05:59 (мск), источник: Известия

Эксперт рассказала о предстоящих проверках пенсионеров в России

Доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала, какие проверки ждут российских пенсионеров в 2021 году.

Источник: РИА "Новости"

По ее словам, ранее Счетная палата обнаружила немало нарушений как в сторону незаконных переплат, так и недоплат пенсий.

«После этого будет проведена более тщательная проверка правильности выплат пенсий, потому что, с одной стороны граждане недополучают определенную часть пенсионных выплат, а с другой стороны, у Пенсионного фонда повышаются расходы, которые не всегда удается возместить», — цитирует ее агентство «Прайм» в воскресенье, 29 ноября.

Так, пенсионеров проверят на предмет наличия дополнительных доходов, а получателей «северных» доплат еще и на место жительства.
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Кроме того, проверят тех, кто получает российскую пенсию, но проживает в других странах.

По словам эксперта, проверку на наличие дополнительных доходов могут проводить Федеральная налоговая служба, ПФР или органы социальной защиты. В этом случае пенсионеру не потребуется никуда ходить, так как эти органы самостоятельно осуществят необходимые проверки.

Проверки места жительства коснутся тех пенсионеров, которые получают повышенные пенсии в северных регионах или получают выплаты по доверенности через другое лицо.

В таком случае пенсионеру нужно будет самостоятельно обратиться в ПФР для подтверждения данных.

Пенсионеры, которые проживают в других странах, должны раз в год обращаться в российское консульство, чтобы подтвердить, что до сих пор живы.

«В результате проверок, безусловно, появятся те, кому будут положены дополнительные деньги и те, кому придется возвращать в фонд незаконно полученные, но зато после этого будет меньше претензий и обращений по пенсионным выплатам», — добавила эксперт.

26 ноября сообщалось, что Госдума приняла законопроект, продлевающий заморозку накопительной части пенсии до конца 2023 года.

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