05:59 (мск), источник: Известия
Эксперт рассказала о предстоящих проверках пенсионеров в России
Доцент базовой кафедры
По ее словам, ранее Счетная палата обнаружила немало нарушений как в сторону незаконных переплат, так и недоплат пенсий.
«После этого будет проведена более тщательная проверка правильности выплат пенсий, потому что, с одной стороны граждане недополучают определенную часть пенсионных выплат, а с другой стороны, у Пенсионного фонда повышаются расходы, которые не всегда удается возместить», — цитирует ее агентство «Прайм» в воскресенье, 29 ноября.
Кроме того, проверят тех, кто получает российскую пенсию, но проживает в других странах.
По словам эксперта, проверку на наличие дополнительных доходов могут проводить Федеральная налоговая служба, ПФР или органы социальной защиты. В этом случае пенсионеру не потребуется никуда ходить, так как эти органы самостоятельно осуществят необходимые проверки.
Проверки места жительства коснутся тех пенсионеров, которые получают повышенные пенсии в северных регионах или получают выплаты по доверенности через другое лицо.
В таком случае пенсионеру нужно будет самостоятельно обратиться в ПФР для подтверждения данных.
Пенсионеры, которые проживают в других странах, должны раз в год обращаться в российское консульство, чтобы подтвердить, что до сих пор живы.
«В результате проверок, безусловно, появятся те, кому будут положены дополнительные деньги и те, кому придется возвращать в фонд незаконно полученные, но зато после этого будет меньше претензий и обращений по пенсионным выплатам», — добавила эксперт.
26 ноября сообщалось, что Госдума приняла законопроект, продлевающий заморозку накопительной части пенсии до конца 2023 года.