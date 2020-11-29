В Госдуме заявили, что проверки пенсионеров на допдоходы не планируются

Ранее доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты «Развитие человеческого капитала» РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец заявила, что в будущем году власти намерены проверить пенсионеров на предмет дополнительных доходов, а тех, кто получает «северные» доплаты, — еще и на место жительства. Проверка Счетной палаты выявила немало нарушений — как незаконных переплат, так и недоплат пенсий.
«В нашей фракции такая информация вызвала удивление и обеспокоенность. Мы запросили сегодня на эту тему министерство труда и пенсионный фонд РФ. И нас заверили, что никаких массовых проверок пенсионеров не планировалось и не планируется. Пенсионный фонд как сейчас работал, так и будет работать в 2021 году, в штатном режиме, назначая пенсии, проверяя все права», — сказал Исаев РИА Новости.
Исаев отметил странность данной информации, так как пенсия не зависит ни от доходов, ни от имущества граждан.
«Более того, наши с правительством совместные усилия сейчас направлены на то, чтобы максимально сократить для граждан любые проверочные мероприятия при назначении пенсии. В частности, мы сейчас работаем с Минтруда над тем, чтобы для назначения пенсий по инвалидности и единовременных денежных выплат соответствующих гражданам не нужно было никак это подтверждать, писать заявление», — подчеркнул он.