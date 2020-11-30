7 признаков кредитомании. Кто лезет в долговую петлю и как остановиться?

В чем причина? В финансовых трудностях, которые принесла пандемия коронавируса? Не только. Эксперты считают, что как минимум половина заемщиков могла бы избежать просроченной задолженности, отказавшись от эмоциональных покупок в кредит и планируя личный бюджет.
Многие поддаются воздействию рекламы. Трудно устоять, когда из каждого утюга слышишь: «Зачем копить много лет и во всем себе отказывать? Возьми кредит и будь счастлив сегодня!».
Психологи говорят, что зачатки кредитной зависимости часто закладываются в детстве. Если ребенка чрезмерно опекали и баловали, он, став взрослым, действует исходя только из собственных желаний, не учитывая реальные возможности и последствия принятых решений.
Маркетологи и организаторы рекламных кампаний активно манипулируют психологическими особенностями людей, убеждая их покупать товары, которые им не по карману. И подчас это далеко не самые необходимые в жизни вещи. По данным, которые собраны в бюро кредитных историй, сегодня в кредит покупается почти 40% дорогих смартфонов. А ведь их никак нельзя назвать предметом первой необходимости: получить услуги мобильной связи и интернета можно с помощью вполне бюджетных гаджетов.
Угрожает ли вам кредитная зависимость? И если вы уже подвержены этой болезни, насколько она серьезна?
Тревожные симптомы
- Покупка в кредит предметов роскоши. Это главный признак появления кредитомании. Дорогие смартфоны, автомобили, шубы, одежда модных брендов, ювелирные украшения — эти вещи демонстрируют окружающим успешность и высокий социальный статус владельца. Но когда они приобретаются на последние деньги в кредит — это лишь стремление пустить пыль в глаза и первый шаг к долговой пропасти. Особенно осторожным нужно быть шопоголикам.
- Стремление удовлетворять свои желания во что бы то ни стало. Такое поведение свойственно маленьким детям. Но взрослый должен уметь просчитывать свои действия и оценивать последствия. Если человек покупает вещь в кредит, не задумываясь, сколько он потом переплатит процентов и сколько ему придется ежемесячно отдавать из своей зарплаты на выплату долга, его уже можно считать начинающим кредитоманом.
А если вовремя не остановиться, ситуация усугубляется. Кредитозависимый человек убеждает себя в том, что кредит взять необходимо, не желая видеть другие варианты действий.
- Стремление откладывать решение финансовых проблем на потом. Кредитоманы гонят мысли о будущих платежах и убеждают себя, что сумеют как-нибудь справиться со своими долгами.
- Стремление копировать своих более успешных знакомых. Таких людей особенно много среди тех, кому угрожает кредитная зависимость. Реклама оказывает на них просто гипнотическое воздействие. Часто они не умеют просчитывать ситуацию на несколько шагов вперед.
- Отсутствие постоянного заработка. В группе риска безработные, фрилансеры и студенты.
- Кредитная карта часто пуста. Лучше в такой ситуации ей вообще не пользоваться, не говоря уже об использовании более сложных кредитных продуктов.
- Азартность. Очень часто по уши в долгах перед банками или микрофинансовыми организациями оказываются игроки и шопоголики, не умеющие вовремя остановиться.
Как уберечься от кредитной зависимости?
Советует Анна Егорова, руководитель методического отдела Агентства по профессионально-общественной аккредитации и независимой оценке квалификаций:
— Прежде всего необходимо учиться финансовой грамотности и постоянно ее повышать. Научитесь правильно планировать свой бюджет, держать баланс между доходами и тратами. Целей, ради которых действительно необходимо оформить кредит, не так уж много: здоровье, покупка жилья, образование, развитие бизнеса.
Если вы будете задерживать платежи по кредиту, ваши расходы увеличатся на размер пени и штрафов. Если вы не сможете выплачивать долг, банк обратится в суд, который может принять решение об изъятии вашего имущества в счет погашения долгов. А если речь идет об ипотеке, в случае неуплаты вы можете оказаться на улице, а ваша квартира отойдет банку.
Кредитные карты, которые сегодня активно предлагают банки, лучше использовать только в крайних случаях, предварительно изучив условия по начислению процентов и льготному периоду.
На приобретение бытовой техники и прочих крупных покупок лучше использовать целевые кредиты. Процентная ставка по ним, как правило, значительно ниже, чем по кредитным картам, а в льготный период, когда проценты не начисляются, клиенту будет сложно уложиться. Кроме того, если вы честны с банком относительно своих доходов, при оформлении дополнительного кредита банк сможет правильно оценить, не станет ли еще один платеж для вас запредельным.
Если же вы нашли у себя признаки кредитной зависимости, стоит отнестись к этому как к серьезной проблеме, решение которой — в ваших руках.
Постарайтесь как можно скорее рассчитаться со всеми долгами. Возможно, стоит перекредитоваться, но только если расходы по новому кредиту, включая процентную ставку, будут ниже, чем по старому. Начните экономить, найдите подработку, чтобы погасить долги как можно скорее.
Старайтесь не покупать ничего лишнего в магазинах. В торговый центр лучше идти целью приобрести конкретную вещь, с характеристиками которой вы ознакомились заранее, а в продуктовый магазин — с предварительно составленным списком покупок.
Научитесь планировать доходы и расходы и, прежде чем совершить покупку, заработайте на нее деньги. Вещи, которые можно отнести к предметам роскоши, покупайте только в том случае, если для этого не надо занимать деньги.
Пользуясь этими простыми правилами, даже находясь в серьезной долговой кабале, вы сможете постепенно выровнять свое финансовое положение.
Как выбирать кредиты?
Не стоит поддаваться желанию воспользоваться максимальным кредитным лимитом, который возможен. В условия его предоставления банк заранее закладывает повышенные риски, и заемщик за такой кредит больше заплатит. А определяют банки для своих клиентов максимальный кредитный лимит, анализируя их доходы. Проще всего это сделать, зная информацию о зарплатах, которые переводятся через данный банк на карты клиентов. Именно поэтому инициатива об оформлении новой кредитной карточки чаще всего поступает от банка, который перечисляет зарплату.
Особенно тревожно, если человек, получив кредитное предложение, сразу же начинает думать, на что деньги потратить.
Нормальной должна быть обратная ситуация: сначала возникает нужда в покупке, человек прикидывает свои возможности, начинает копить деньги и лишь в крайнем случае идет в банк.
Для кредитомана же заранее одобренный кредит сам по себе является поводом, чтобы влезть в долги.
Чтобы увеличить занимаемую сумму, люди с кредитной зависимостью часто заявляют банку о более высоком доходе, чем имеют в действительности. Это особенно опасно. И не только потому, что подделка документов, в том числе справки о доходах, наказуема. Если банк на основе фальшивой справки повысит сумму кредита, ежемесячный платеж тоже будет выше, чем реальные финансовые возможности заемщика. В такой ситуации велик риск, что он не справится с платежами со всеми вытекающими последствиями.