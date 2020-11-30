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09:21 (мск), источник: Коммерсантъ

Росстат может внедрить новый метод расчета инфляции

Росстат может перейти на новый порядок расчета потребительской инфляции в 2021 году. Метод объединит большие данные от контрольно-кассовой техники (ККТ) и технологии искусственного интеллекта, приводит данные из презентации замруководителя Росстата по цифровой трансформации Григория Остапенко РБК.

Источник: AP 2020

Сейчас данные о ценах для расчета инфляции собирают более 1 тыс. сотрудников Росстата вручную. Каждый месяц они изучают около 400 товаров и примерно 120 услуг, собирают 700 тыс. ценовых котировок.

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Новый метод позволит увеличить количество ценовых котировок до нескольких миллионов, а охват товаров — до 1 тыс. С помощью технологии извлечения онлайн-данных (веб-скрейпинг) Росстат будет агрегировать данные ККТ о стоимости товаров в кассовых товарных чеках.

В презентации отмечено, что для работы нового метода нужно будет внести изменения в ст. 102 Налогового кодекса («Налоговая тайна»), так как сейчас фискальные данные от Федеральной налоговой службы (ФНС) поступают в Росстат в обезличенном виде, в чеках нет информации о торговой точке и ее адресе. Изменения позволят ФНС передавать в Росстат первичные данные транзакций.

Данные о ценах, сгруппированные по параметрам «регион», «городской округ», «товарная группа», «наименование товара», «стоимость», Росстат планирует размещать в открытом доступе. Также будут сформированы актуальные региональные потребительские корзины, они позволят лучше понимать структуру потребления в том или ином регионе. В Росстате считают, что более полный и точный расчет инфляции поможет повысить доверие к официальной статистике.

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