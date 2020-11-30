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11:01 (мск), источник: РБК

Спецпредставитель президента призвал заварить все мусоропроводы

По словам Сергея Иванова, мусоропровод — рассадник крыс и тараканов. «Когда гражданин выбрасывает в мусоропровод борщ вместе с картоном — о чем дальше говорить?» — задался вопросом спецпредставитель президента.

Источник: Reuters

В России необходимо заварить мусоропроводы во всех многоквартирных домах. Об этом в интервью «Интерфаксу» заявил специальный представитель главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

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По его словам, это нужно для реализации разработанного правительством плана внедрения раздельного сбора твердых коммунальных отходов. Раздельный сбор мусора, как отметил Иванов, является сложнейшей цепочкой. «Стоит изъять из нее хоть одно звено, она просто не будет работать: вся система моментально рухнет, как карточный домик», — пояснил спецпредставитель президента.

При самом серьезном подходе к этому вопросу, по мнению Иванова, сперва необходимо заварить мусоропроводы во всех многоквартирных домах. «Чтобы это сделать, естественно, требуется согласие жильцов, причем стопроцентное. Вот, например, хоть один житель из многоэтажки на 1 тыс. квартир выскажется против, и все: мусоропровод останется», — отметил он.

Иванов признался, что настаивает на постепенном внедрении этой идеи, которая уже прошла через Минстрой.

Все новые многоквартирные дома будут строиться без мусоропроводов, — подчеркнул спецпредставитель, добавив, что мусоропроводы — это рассадник крыс и тараканов.

«Когда российский гражданин выбрасывает в мусоропровод борщ вместе с картоном — о чем дальше говорить? И это — только первое звено в цепочке», — заключил Иванов.

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Тема заваривания мусоропроводов в домах была затронута в сентябре вице-премьером Викторией Абрамченко. Тогда в интервью РБК она выразила надежду на то, что в многоквартирных домах вряд ли найдутся желающие сохранять мусоропроводы. При этом она подчеркнула, что власти не могут и не должны принудительно заваривать мусоропроводы.

«Собственники жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме сами высказываются относительно судьбы общего имущества. Но даже если в многоквартирном доме будет правильная площадка накопления отходов с пятью разными контейнерами, а мусор будет собираться через один мусоропровод, никакой раздельный сбор не полетит», — заявила она.

Как отметила Абрамченко, новостройки определенно не должны возводиться с мусоропроводами. «Хотя, как правило, застройщики и сами отказываются от мусоропроводов, в том числе по санитарным соображениям», — добавила вице-премьер.

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