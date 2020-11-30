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11:14 (мск), источник: РИА Новости

Правительство на год продлило мораторий на проверки малого бизнеса

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Правительство продлило мораторий на плановые проверки предприятий малого и среднего бизнеса до конца 2021 года из-за пандемии COVID-19, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Источник: Reuters

«Именно этот сектор оказался наиболее пострадавшим от распространения коронавирусной инфекции», — отметил председатель кабмина на совещании с вице-премьерами, подчеркнув, что задача правительства — продолжить поддерживать граждан.

Весной Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки граждан, бизнеса из наиболее пострадавших от COVID-19 сфер, а также социальных некоммерческих организаций, глава государства подписал весной. Документ подразумевал полугодовую отсрочку на уплату всех налогов, кроме НДС, а также арендных платежей; беспроцентные кредиты на неотложные нужды и выплату зарплат; льготные займы по ставке в два процента на любые цели; мораторий на банкротство, плановые и внеплановые проверки.

Недавно президент выступил с предложением продлить мораторий, действующий до конца декабря этого года. Он отмечал, что тем самым снизится и административная, и налоговая нагрузка на десятки тысяч компаний, в которых трудятся миллионы россиян.

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