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15:30 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин потребовал обратить внимание на проблемы с доходами граждан

Президент России Владимир Путин призвал обращать внимание на проблемы с доходами населения по всей стране. На проблему президент обратил внимание во время онлайн-встречи с главой Бурятии Алексеем Цыденовым.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Ясно, что везде по стране нужно заботиться о доходах населения. Но мы должны таргетировать такие случаи, где это требует особого внимания. Мы с вами об этом тоже и при личных встречах раньше говорили», — сказал Путин (цитата по сайту Кремля).

«Понятно, что это процесс многовекторный, это касается создания новых рабочих мест, кстати говоря, за счет реализации тех инвестпроектов, о которых мы сейчас говорим. Но на это нужно обращать внимание, конечно», — отметил президент.

Ранее Минтруд представил проект новой методики расчета прожиточного минимума и МРОТ. С 2021 года предлагается отказаться от расчета прожиточного минимума как статистической стоимости корзины потребления — и определить его как часть (44,2%) среднедушевого дохода. МРОТ до 2026 года предлагается установить на уровне 42% медианной зарплаты.

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