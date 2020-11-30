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16:00 (мск), источник: Ведомости

Moderna оценила эффективность своей вакцины от коронавируса в 94,1%

Американская компания Moderna сообщила, что эффективность ее вакцины от коронавируса по результатам третьей фазы клинических испытаний составила 94,1%, эффективность вакцины против развития тяжелого течения коронавируса — 100%, говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

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Источник: AP 2020

«Эффективность вакцины против COVID-19 составила 94,1%; эффективность вакцины против тяжелого (течения) COVID-19 составила 100%», — говорится в сообщении.

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В компании рассказали, что третья фаза клинических испытаний проходила с участием 30 000 добровольцев. Среди всех добровольцев было выявлено 196 случаев заражения коронавирусом, из них 185 случаев у участников, которые получили плацебо, и 11 у добровольцев, которые получили вакцину. Также у 30 добровольцев испытаний развилось тяжелое течение коронавируса.

В компании подчеркнули, что все 30 заболевших участников испытаний получили плацебо вместо вакцины. Также в группе плацебо зарегистрирована одна смерть, связанная с коронавирусом.

Moderna планирует сегодня подать заявку в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на разрешение на экстренное использование вакцины. Также компания запросит одобрение на использование препарата у Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA).

Ранее AstraZeneca сообщила, что вакцина от коронавируса, разработанная компанией совместно с Оксфордским университетом, показала среднюю эффективность в 70%. Показатель эффективности вакцины при одном из вариантов дозировки составил 90%.

Американская фармацевтическая компания Pfizer и немецкая BioNTech ранее заявили, что окончательный анализ данных показал, что эффективность созданной ими вакцины составляет 95%.

Эффективность российской вакцины «Спутник V» создатели оценили в более чем 95%.

Во время загрузки произошла ошибка.
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