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18:54 (мск), источник: Известия

Смена вектора: стоит ли ждать укрепления рубля в 2021 году

Нацвалюта сохранит текущие позиции до конца 2020-го, считают аналитики.

Источник: Reuters

До конца 2020 года оптимизм на мировых рынках сохранится, что поддержит рубль, а в начале 2021-го нацвалюта укрепится до 70−75 руб./$ и 85−89 руб./€, прогнозируют опрошенные «Известиями» эксперты. Этому поспособствуют ожидаемая массовая вакцинация от COVID-19 и постепенное восстановление экономики. Однако обеспокоенность аналитиков вызывает ситуация на рынке нефти и отсутствие договоренности членов ОПЕК+, вероятно этот фактор играет против рубля в начале недели. Вместе с тем не исключается и геополитическое давление.

Факторы риска

После открытия торгов на Московской бирже 30 ноября евро подорожал до 91,2 рублей, вернувшись к показателям почти полумесячной давности. Доллар в моменте стоил 76,24 рубля, его курс сравнялся с тем, что был неделей ранее. С начала года национальная валюта по отношению к американской ослабла на 18,6%, к европейской — на 24%.

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Нынешнее снижение рубля опрошенные «Известиями» аналитики связывают с ухудшением ситуации на мировых рынках, прежде всего на нефтяном, и с фактором сезонности. Как отмечает эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин, негативная динамика вызвана отсутствием договоренностей на прошедшей встрече министров ОПЕК+ о продлении действующего уровня сокращения добычи, этот вопрос будет рассматриваться и в ближайшие два дня. По его словам, многие опасаются, что на фоне роста цен на сырье некоторые участники альянса воспротивятся переносу на более поздний срок увеличения объемов добычи. К нему планировалось перейти с января 2021-го.

Сезонное ослабление рубля в конце года объясняется выплатой дивидендов в российских компаниях, часть которых владельцы переводят в доллары и евро, подчеркивает руководитель валютно-финансового департамента Citi в России Алмас Даутбек. Помимо этого, есть высокий спрос на иностранную валюту со стороны международных организаций, которые переводят рублевую выручку в материнские компании, добавил он. Для отечественной денежной единицы характерно традиционное снижение к концу года, что во многом связано с резким повышением бюджетных расходов, согласился и член совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян.

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Одним из ключевых факторов, влияющих на курс рубля, стал счет текущих операций, который из-за падения цен на основные экспортные товары сейчас находится на низком уровне относительно среднегодовых значений за последние 10 лет, считает директор по аналитическому маркетингу Ак Барс Банка Руслан Селиванов. Второй фактор связан с оттоком капитала, который за десять месяцев превысил уже $44,4 млрд, что в 1,7 раза больше, чем годом ранее, отметил он.

— В группе валют развивающихся стран рубль уверенный середнячок. Например, с начала года бразильский реал, турецкая лира и аргентинский песо потеряли по 25% своей стоимости на фоне беспокойств по поводу избыточной долговой нагрузки этих стран, а у других — индийской рупии или ранда ЮАР — падение составило менее 10%. Наша нацвалюта за это время девальвировалась на 17% — хороший уровень макроэкономического управления не позволил рублю упасть сильнее, но с другой стороны резкое снижение цен на нефть и растущие опасения новых санкций также давят на его курс с лета, — подчеркнула руководитель отдела аналитических исследований Альфа-Банка Наталия Орлова.

Перспективы рубля

Оптимизм на мировых рынках сохранится до конца года, что будет оказывать поддержку рублю, считают аналитики. По словам директора департамента операций на финансовых рынках СКБ-банка Александра Кравцова, позитивные новости по скорому запуску вакцинации и традиционное «рождественское ралли» дадут импульс к укреплению нацвалюты до 75−76 руб./$ и 89−90 руб./€. По словам аналитика «Финама» Андрея Маслова, если баланс на рынке нефти не нарушится в сторону роста предложения, а также не будет новых геополитических шоков, то рубль закрепится на текущем уровне. Однако в случае дисбаланса на рынке «черного золота» и новых вызовов нацвалюта может оказаться под давлением и вернуться к показателям, близким к концу октября — началу ноября этого года.

— Ситуация до конца года выглядит неплохой, так как сейчас глобальные рынки отыгрывают разработку вакцины, снятие ограничений, снижение риска торговых войн и продолжающееся смягчение монетарных политик. Но в начале следующего года нервозность может возникнуть после вступления в должность Байдена, — добавляет Наталия Орлова.

В I квартале 2021-го российская денежная единица вернется к позициям 70−75 руб./$ и 85−89 руб./€, полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. С его точки зрения, такое возможно благодаря сезонно крепкому текущему счету, ожидаемой массовой вакцинации от COVID-19 в мире и постепенному восстановлению экономик.
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Укрепление нацвалюты к лету 2021-го на 4−15% по сравнению с курсом в середине ноября этого года заложено во всех трех сценариях макропрогноза АКРА, рассказал замдиректора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа агентства Дмитрий Куликов. В базовом варианте речь идет об усилении рубля на 6−7%, которое станет возможным из-за постепенного восстановления спроса на основные товары, экспортируемые российскими производителями, а также снижения внешней оценки риска вложений в активы в развивающихся странах. В пессимистичном сценарии переход к укреплению займет более длительное время, резюмировал он.

Альтернативное мнение, а именно ослабление рубля до середины 2021-го в базовом сценарии до 80−82 руб./$ и 93−95 руб./€, выразил Дмитрий Бабин из БКС. Он отметил: такое развитие событий предполагает сохранение котировок Brent в диапазоне $40−50, отсутствие серьезного снижения глобальных рынков и восстановление мировой экономики. Реализация этого сценария будет обусловлена более медленным и менее эффективным, чем сейчас видится, применением вакцин от коронавируса, а также более значительным долгосрочным ущербом от пандемии, в том числе из-за ее негативного влияния на модель поведения потребителей и на бизнес-процессы.

Роза Алмакунова

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