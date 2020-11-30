18:54 (мск), источник: Известия
Смена вектора: стоит ли ждать укрепления рубля в 2021 году
Нацвалюта сохранит текущие позиции до конца 2020-го, считают аналитики.
До конца 2020 года оптимизм на мировых рынках сохранится, что поддержит рубль, а в начале 2021-го нацвалюта укрепится до 70−75 руб./$ и 85−89 руб./€, прогнозируют опрошенные «Известиями» эксперты. Этому поспособствуют ожидаемая массовая вакцинация от COVID-19 и постепенное восстановление экономики. Однако обеспокоенность аналитиков вызывает ситуация на рынке нефти и отсутствие договоренности членов ОПЕК+, вероятно этот фактор играет против рубля в начале недели. Вместе с тем не исключается и геополитическое давление.
После открытия торгов на Московской бирже 30 ноября евро подорожал до 91,2 рублей, вернувшись к показателям почти полумесячной давности. Доллар в моменте стоил 76,24 рубля, его курс сравнялся с тем, что был неделей ранее. С начала года национальная валюта по отношению к американской ослабла на 18,6%, к европейской — на 24%.
Нынешнее снижение рубля опрошенные «Известиями» аналитики связывают с ухудшением ситуации на мировых рынках, прежде всего на нефтяном, и с фактором сезонности. Как отмечает эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин, негативная динамика вызвана отсутствием договоренностей на прошедшей встрече министров ОПЕК+ о продлении действующего уровня сокращения добычи, этот вопрос будет рассматриваться и в ближайшие два дня. По его словам, многие опасаются, что на фоне роста цен на сырье некоторые участники альянса воспротивятся переносу на более поздний срок увеличения объемов добычи. К нему планировалось перейти с января 2021-го.
Сезонное ослабление рубля в конце года объясняется выплатой дивидендов в российских компаниях, часть которых владельцы переводят в доллары и евро, подчеркивает руководитель
Одним из ключевых факторов, влияющих на курс рубля, стал счет текущих операций, который
— В группе валют развивающихся стран рубль уверенный середнячок. Например, с начала года бразильский реал, турецкая лира и аргентинский песо потеряли по 25% своей стоимости на фоне беспокойств по поводу избыточной долговой нагрузки этих стран, а у других — индийской рупии или ранда ЮАР — падение составило менее 10%. Наша нацвалюта за это время девальвировалась на 17% — хороший уровень макроэкономического управления не позволил рублю упасть сильнее, но с другой стороны резкое снижение цен на нефть и растущие опасения новых санкций также давят на его курс с лета, — подчеркнула руководитель отдела аналитических исследований
Оптимизм на мировых рынках сохранится до конца года, что будет оказывать поддержку рублю, считают аналитики. По словам директора департамента операций на финансовых рынках
— Ситуация до конца года выглядит неплохой, так как сейчас глобальные рынки отыгрывают разработку вакцины, снятие ограничений, снижение риска торговых войн и продолжающееся смягчение монетарных политик. Но в начале следующего года нервозность может возникнуть после вступления в должность Байдена, — добавляет Наталия Орлова.
Укрепление нацвалюты к лету 2021-го на 4−15% по сравнению с курсом в середине ноября этого года заложено во всех трех сценариях макропрогноза АКРА, рассказал замдиректора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа агентства Дмитрий Куликов. В базовом варианте речь идет об усилении рубля на 6−7%, которое станет возможным
Альтернативное мнение, а именно ослабление рубля до середины 2021-го в базовом сценарии до 80−82 руб./$ и 93−95 руб./€, выразил Дмитрий Бабин из БКС. Он отметил: такое развитие событий предполагает сохранение котировок Brent в диапазоне $40−50, отсутствие серьезного снижения глобальных рынков и восстановление мировой экономики. Реализация этого сценария будет обусловлена более медленным и менее эффективным, чем сейчас видится, применением вакцин от коронавируса, а также более значительным долгосрочным ущербом от пандемии, в том числе
Роза Алмакунова