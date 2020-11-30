21:37 (мск), источник: Известия
В ЦБ заявили о возвращении россиян к модели потребления весны 2020 года
Россияне возвращаются к модели потребления весны 2020 года, когда в стране началось распространение коронавируса. Об этом говорится в
«В первые три недели ноября 2020 года оперативные индикаторы указывали на повторное ослабление потребительской активности. В условиях ухудшения эпидемической обстановки домохозяйства начали возвращаться к модели потребления, наблюдавшейся весной: рост трат на продовольствие и лекарства, сокращение расходов на непродовольственные товары и услуги», — сказано в документе.
Регулятор отмечает, что в случае введения новых ограничений и перевода сотрудников на удаленную работу потребительский спрос может продолжить снижаться.
Ранее, 26 ноября, в ЦБ РФ сообщили, что российские банки на фоне снижения кредитных ставок на рынке могут заинтересоваться развитием ипотеки по плавающим ставкам.
Сейчас в России плавающие ставки при кредитовании физических лиц практически не используются — доля задолженности по ссудам с использованием плавающих ставок в портфеле ипотечных жилищных кредитов составляет менее 0,1%, хотя законодательством они не запрещены.