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21:37 (мск), источник: Известия

В ЦБ заявили о возвращении россиян к модели потребления весны 2020 года

Россияне возвращаются к модели потребления весны 2020 года, когда в стране началось распространение коронавируса. Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России, опубликованном в понедельник, 30 ноября. Уточняется, что жители страны стали больше тратить на еду и лекарства и меньше — на непродовольственные товары и услуги.

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Источник: РИА "Новости"

«В первые три недели ноября 2020 года оперативные индикаторы указывали на повторное ослабление потребительской активности. В условиях ухудшения эпидемической обстановки домохозяйства начали возвращаться к модели потребления, наблюдавшейся весной: рост трат на продовольствие и лекарства, сокращение расходов на непродовольственные товары и услуги», — сказано в документе.

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Регулятор отмечает, что в случае введения новых ограничений и перевода сотрудников на удаленную работу потребительский спрос может продолжить снижаться.

Ранее, 26 ноября, в ЦБ РФ сообщили, что российские банки на фоне снижения кредитных ставок на рынке могут заинтересоваться развитием ипотеки по плавающим ставкам.

Сейчас в России плавающие ставки при кредитовании физических лиц практически не используются — доля задолженности по ссудам с использованием плавающих ставок в портфеле ипотечных жилищных кредитов составляет менее 0,1%, хотя законодательством они не запрещены.

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